Super-Homen e outros três filmes para ver em casa

Invasão

Dia 2 | AXN | 21h55

Uma mulher não vai parar por nada até conseguir resgatar os seus filhos, mantidos como reféns numa casa com um sistema de segurança supostamente impenetrável. Um filme de 2018 realizado por James McTeigue, com interpretações de Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus, Levi Meaden e Seth Carr.

Super-Homem

Dia 3 | Hollywood | 21h30

Em outubro, o Hollywood convida os fãs a ver, ou rever, todos os filmes da saga “Super-Homem” protagonizados por Christopher Reeve – aquele que, para muitos, foi o melhor a encarnação desse herói no cinema. Este especial começa no dia 3 com “Super-Homem edição especial”, filme realizado em 1978, em que o planeta Krypton está à beira da destruição e um casal decide salvar o filho mandando-o para a Terra. Nasce, assim, Clark Kent, que já adulto se torna num educado jornalista dotado de superpoderes que luta pela verdade e pela justiça. Seguem-se “Super-Homem II” (dia 10), “Superman III” (17) e, por fim, “Superman IV – Em busca da paz” (24).

O Náufrago

Dia 5 | AXN WHITE | 16h00

Chuck Noland é um engenheiro que trabalha para a multinacional Federal Express. A sua vida profissional é uma azáfama e o cargo que desempenha exige que, a qualquer momento, se desloque às várias sucursais da empresa, deixando para segundo plano a sua relação. Numa viagem de trabalho, Noland sofre um acidente de aviação que o deixa isolado numa ilha no sul do Pacífico. Longe da civilização, sem comida, água ou abrigo. Com Tom Hanks e Helen Hunt. De Robert Zemeckis.

O Telefone do Sr. Harrigan

Dia 5 | Netflix

Um rapaz (Jaeden Martell) faz amizade com um multimilionário solitário (Donald Sutherland) e dá por si capaz de comunicar com ele através do iPhone que o acompanhou para a campa após a sua morte. Baseado no conto de Stephen King, “O telefone do senhor Harrigan”, tem realização e argumento de John Lee Hancock e produção de Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Também fazem parte do elenco Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien e Thomas Francis Murphy.