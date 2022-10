Sugestões para ver na TV hoje e nos próximos dias

Caçadores de tempestades, design e animação na TV.

ACAMPAMENTO KIKIWAKA: VIDA NO RANCHO

24/10 | DISNEY CHANNEL | 23h10

Após ter sido apresentado no D23 Expo: O Derradeiro Evento de Fãs da Disney, chegam ao Disney Channel os novos episódios de “Acampamento Kikiwaka: Vida no rancho”. Lou, Parker, Destiny e Noah alcançam o futuro Rancho Kikiwaka em Dusty Tush, no Wyoming. Os conselheiros Noah e Destiny estão ocupados com os campistas recém-chegados, incluindo Bill, um descendente do cowboy Bill Pickett, que prefere laçar gado a sair com os amigos; Winnie, uma menina destemida que ganhou o apelido de Winnie Selvagem por quebrar as regras e ocasionalmente fazer explodir as coisas; e Jake, um rapaz descontraído e de fácil trato que também é fanático por videojogos.

Ó DA CASA

27/10 | CASA E COZINHA | 21h30

Programa que acompanha os projetos de design criados por Joana Laranjeira na sua casa e enquadrados no seu contexto familiar. Em novos episódios, Joana vai idealizar e executar dois projetos – criando um objeto de raiz e dando uma nova cara a um objeto antigo – e mostrar que é possível criar peças úteis e bonitas, dentro da filosofia faça-você-mesmo.

TERRA EM FÚRIA

27/10 | NETFLIX

Caçadores de tempestades, sobreviventes e elementos de equipas de emergência relatam as suas experiências com vulcões, tornados, furacões e terramotos.