Sugestões para celebrar o Dia dos Avós no Porto e em Lisboa

Esta terça-feira, 26 de julho, celebra-se mundialmente o Dia dos Avós. A data é pretexto para um brunch no Friends Kitchen, no Porto, e em Lisboa, o Dia dos Avós junta-se ao Dia Mundial da Conservação da Natureza com atividades educativas no Jardim Zoológico, até ao final do mês.



Brunch no Holiday Inn Porto-Gaia

No Holiday Inn Porto-Gaia, o Dia dos Avós merece um brunch no restaurante Friends Kitchen. Como a data calha a um dia de semana (nunca tão fácil para conjugar agendas), a refeição será servida no domingo seguinte, 31 de julho. Clássicos de pequeno-almoço, como pães e tostas, croissants, mini-pastelaria, panquecas, iogurtes, compotas, mel, sementes e frutos secos fazem parte do cardápio. No Time do Brunch haverá ovos, saladas, fritos, folhados, queijos, charcutaria, mini-wraps e mini-hambúrgueres, além dos pratos quentes como feijão, salsichas, cogumelos, bacon, sopa e prato quente do dia. As sobremesas estão incluídas. O brunch custa 22 euros por pessoa (crianças até aos dois anos não pagam e dos 3 aos 12 anos pagam 11 euros) e inclui estacionamento no hotel.

Jardim Zoológico de Lisboa

Terça e quinta-feira desta semana celebram-se, respetivamente, o Dia Mundial dos Avós e o Dia Mundial da Conservação da Natureza, conjugação de datas que motivou o Jardim Zoológico a criar um programa especial. Nos dias 26, 28, 30 e 31 de julho, as histórias e curiosidades acerca de muitos animais vão ganhar voz através dos educadores do parque, durante as Animal Talks, e vai ser possível ver de perto materiais zoológicos como o pelo de um elefante ou um crânio de tigre. Já as “Conversas com o Apicultor” acontecem nos dias 28, 30 e 31 de julho; enquanto o workshop de ciência com materiais reciclados decorre nos dias 30 e 31. As entradas no Zoo de Lisboa funcionam com um bilhete único, que dá acesso a todo o recinto e às apresentações dos golfinhos e aves, reptilário, quintinha e ao teleférico.