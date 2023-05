Sugestões para celebrar o Dia da Criança em família, de Norte a Sul

Figuras de dinossauros à escala real, num parque com árvores e mesas de piquenique; casas e monumentos em miniatura, onde se pode entrar; um mercado de troca de brinquedos e jogos... Não faltam propostas para comemorar o Dia da Criança, que se assinala nesta quinta-feira. E a festa estende-se até ao fim de semana, com atividades para diversos gostos e carteiras, país fora.

#1 – Aprender a cozinhar no Mercado do Bolhão (Porto)

O Dia da Criança comemora-se na quinta-feira, mas é no sábado que o Mercado do Bolhão acolhe um conjunto de atividades dirigido às famílias. Às 11 horas, há edição especial do “Chef à moda do Bolhão”, para pais e filhos, na cozinha Bolhão – Meireles. Os adultos assistem a uma sessão de showcooking do chef Paul André, enquanto os mais novos participam numa oficina dirigida pela chef Júlia Leite. Às 15 horas, tem lugar outra oficina, desta feita promovida pela Casa da Arquitetura, na Escadaria Principal, tendo como tema “Da casa ao Mercado”. Durante a manhã, é esperada também a visita de Draco, a mascote do Futebol Clube do Porto, e de Cascas, a mascote da Porto Ambiente. Esta última acompanha o jogo “Roda da Reciclagem”, a decorrer na Banca História, das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas.

#2 – Brincar entre casinhas regionais, no Portugal dos Pequenitos (Coimbra)

Oficinas, recriações históricas, magia, animação de rua e outras propostas compõem o programa “Artes no Parque, em curso, no Portugal dos Pequenitos, a partir desta quinta-feira e até domingo. Não que faltassem motivos para visitar o parque temático mais antigo do país. Às famosas miniaturas de monumentos e casas regionais juntam-se outros atrativos, como mostras, sessões de contos e demais atividades regulares, dirigidas aos mais novos. Por estes dias, o espaço do Alentejo acolhe a exposição “Arte Chair – Aquecimento Global – Não fiques sentado”, fruto de um trabalho colaborativo entre 26 escolas de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No mês passado, foi lançada uma aplicação móvel gratuita, que permite fazer uma visita virtual ao espaço.

#3 – Trocar brinquedos e jogos à beira do Mondego (Coimbra)

Mostrar aos mais novos que existem alternativas de consumo, através de uma economia solidária, e sensibilizá-los para a importância de princípios como a partilha e o desapego. Eis alguns dos objetivos do Mercado de Trocas para Crianças e Jovens, uma iniciativa da associação cultural Casa da Esquina que já soma mais de uma década e conhece, no próximo sábado, nova edição. Uma oportunidade para prolongar as comemorações do Dia da Criança. O encontro é no Parque Verde do Mondego, junto ao espaço Ler ao Cubo, da Biblioteca Municipal de Coimbra, entre as 10 e as 13 horas. Os participantes só têm de levar brinquedos, jogos, livros e outros objetos lúdicos que já não utilizem, assim como uma manta para os expor. O acesso é livre, mas sujeito a inscrição aqui.

#4 – Visitar um parque com réplicas de dinossauros em tamanho real (Lourinhã)

A Lourinhã, a cerca de 45 minutos de Lisboa, é uma referência no estudo dos dinossauros, à escala global, tão ricos são os vestígios que os mesmos deixaram na região (lá foi descoberto, por exemplo, o Lourinhanosaurus). Por isso, não admira que tenha sido o local escolhido para receber o Dino Parque, apresentado como “o maior museu ao ar livre em Portugal e na Europa”. Por uma área de dez hectares distribuem-se quase 200 figuras de dinossauros em tamanho real. Há exposições e percursos temáticos, incluindo o mais recente trilho da Idade do Gelo, com 14 novos modelos, incluindo mamutes e tigres de dentes de sabre. Pretexto mais do que suficiente para uma visita ao espaço, que assinala o Dia da Criança com surpresas para os visitantes: no próximo fim de semana, os mais novos têm visita guiada gratuita (quando acompanhados por um adulto), podendo ainda contactar com a mascote Lori. Toda a família é bem-vinda, incluindo os animais de companhia. Às mesas de piquenique juntam-se bebedouros.

DinoParque Partilhar Partilhar Morada Rua Vale dos Dinossauros, 25, Abelheira, Lourinhã Telefone 261 243 160 Horário Aberto todos os dias do ano, a partir das 10h. Em janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro, encerra às 17h (última entrada às 15h30); em março, abril, maio, encerra às 18h (última entrada às 16h30); e em junho, julho, agosto e setembro encerra às 19h (última entrada às 17h30). Custo (€) Bilhete criança (até aos 12 anos): 10 euros; bilhete adulto: 13 euros. Website dinoparque.pt/ Facebook https://www.facebook.com/dinoparquelourinha/ GPS Latitude : 39.3999

Longitude : -8.2245 Comentários Veja aqui os comentários acerca deste local

#6 – Assistir a um musical da Operação Nariz Vermelho (Montijo)

“Compasso de Palhaço – Pequena Sinfonia para as Horas Vagas” é como se chama o musical infantil que a Operação Nariz Vermelho (ONV) põe em cena, no próximo domingo, às 16h30 horas, no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida – Teatro Municipal do Montijo. O espetáculo, que inclui jogos e músicas originais tocadas e cantadas ao vivo, dura cerca de uma hora e destina-se a famílias com crianças a partir dos 6 anos. Tem entrada grátis, devendo os bilhetes ser reservados antecipadamente (por exemplo, através do número de telefone 212 327 882) e levantados até dois dias antes. É mais uma oportunidade para ver aquela criação do diretor artístico da ONV, Fernando Escrich, que já passou por 17 hospitais parceiros, bem como pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa. É agora recuperada, a pretexto do Dia da Criança, na data em que aquela Instituição Particular de Solidariedade Social comemora 21 anos. Os seus “doutores palhaços” visitam crianças internadas em hospitais públicos, trabalhando em estreita ligação estreita com os respetivos profissionais de saúde.