Sugestões de cinema para ver na TV

Cinco filmes, de biografia, fantasia e thriller, para ver hoje e amanhã.

The Post

25/02 | | AXN Movies| 21h10

A história real de um braço de ferro

Um thriller político que recorda a posição assumida por Katharine Graham, proprietária de “The Washington Post”, quando o governo de Richard Nixon tentou impedir o jornal de prosseguir a publicação de uma extensa e secreta documentação sobre o envolvimento dos EUA na guerra do Vietname. O braço de ferro entre a Casa Branca e a imprensa desembocou numa histórica decisão do Supremo Tribunal, que considerou inconstitucionais os mandados emitidos para travar a publicação, autorizando os jornais a prosseguirem a divulgação. Uma realização de Steven Spielberg, com interpretações de Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson e Bob Odenkirk.

Capone

25/02 | Hollywood | 22h25

Al Capone, empresário cruel e contrabandista que governou Chicago, nos Estados Unidos, com mão de ferro, foi o gangster mais famoso e temido daquele país. Aos 47 anos, após uma década a cumprir pena na prisão, a demência deteriora a mente de Capone e o seu passado torna-se presente. De Josh Trank, com Tom Hardy, Linda Cardellini e Matt Dillon.

Steve Jobs

26/02 | Cinemundo | 13h10

Com grande expectativa pública, os cofundadores da Apple Inc., Steve Jobs (Michael Fassbender) e Steve ‘Woz’ Wozniak, preparam-se para apresentar o primeiro Macintosh, em 1984. Jobs também tem de lidar com problemas pessoais relacionados com a ex-namorada, Chrisann Brennan, e a sua jovem filha, Lisa. Depois de ser despedido, funda a NeXT Inc. e prepara-se para lançar um modelo de computador, em 1988. Dez anos depois, regressa à Apple Inc. e está prestes a revolucionar a indústria com o iMac.

Como Treinares o teu Dragão 3: O Mundo Secreto

26/02 | Fox | 10h30

Quando o súbito aparecimento de uma Fúria da Luz coincide com a ameaça mais negra que a sua aldeia já enfrentou, Hiccup e Desdentado têm de viajar para um mundo escondido, pensado apenas para existir em segredo. Os dois amigos descobrirão os seus verdadeiros destinos como dragão e cavaleiro, lutando juntos para protegerem tudo o que eles têm. Com vozes de Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray Abraham, Cate Blanchett, Gerard Butler e Craig Ferguson. De Dean DeBlois.

Sibéria

26/02 | AXN | 21h55

Lucas é um negociante de pedras preciosas americano que se encontra na Rússia para vender diamantes. Quando o negócio não corre como o esperado, vê-se obrigado a viajar até uma aldeia na Sibéria em busca do seu parceiro de negócio, que se encontra desaparecido. Lá, conhece Katya, uma jovem local por quem se apaixona. Mas quando decide que é chegado o momento de abandonar o complexo mundo do comércio de diamantes, percebe que entrou num caminho sem retorno. Com Keanu Reeves.