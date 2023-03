Socorro! Aqui há música e livros underground

Um sonho de adolescência de dois amigos, tornou-se realidade no início de 2023. Discos, livros e merchandising fazem parte da ementa da Socorro, na baixa do Porto.

João Pimenta cresceu com uma biblioteca em casa, pelo que os livros estiveram desde sempre presentes na sua vida. Tal como a música: coleciona discos e toca em bandas desde 1996. Agora, além de ler livros e ouvir discos, também os vende.

Foi aliado ao amigo Artur Nogueira que João tornou o sonho realidade. Fruto do amor que ambos compartilham pela arte, a loja Socorro é o concretizar de um projeto idealizado desde a adolescência. “Socorro é na verdade o nome de família do Artur. Foi a forma que encontramos de homenagear as nossas raízes”, explica o dono da loja.

João Pimenta diz que o objetivo é “buscar aquilo que sentimos que falta nas outras lojas quando lá vamos”. No que toca aos livros, existe uma vasta secção em inglês, biografias musicais, cinema e humor. A nossa língua não fica esquecida: é através de parcerias com editoras nacionais independentes que é dada voz à produção nacional.

A oferta discográfica não fica atrás. No meio de “mais de 21 géneros musicais” disponíveis destaca-se a colaboração com editoras portuguesas mais underground, de modo a “dar oportunidade aos artistas menos conhecidos de vender as suas músicas”. Além da literatura e da música, há a possibilidade de adquirir t-shirts com o logótipo da loja ou de nomes da música.

Embora tendo pouco tempo de vida, a receção do público à Socorro tem sido positiva. João Pimenta afirma que abriram “numa altura em que não há tantos turistas, ou seja, o que estamos a vender é a portugueses”.

A partir da primavera, a ideia é começar a organizar eventos numa sala do piso inferior. Com capacidade para aproximadamente 100 pessoas, espera-se que venha a ser palco de concertos, apresentações de livros e comédia stand-up.

Provando que é do seu interesse valorizar o que é de cá, mensalmente uma das paredes da Socorro vai ser lugar de exposição para um artista jovem português pouco conhecido mostrar a sua arte. Sendo dada toda a liberdade artística por parte da loja.

Além do espaço físico, a Socorro contará em breve com um site, onde se vai poder comprar aquilo que é vendido fisicamente nesta loja na baixa do Porto.