Sintra regressa ao Jurássico com exposição de dinossauros à escala real

Até 8 de outubro, a Quinta da Ribafria, em Sintra, estará transformada num parque de dinossauros com 15 modelos em tamanho real, no âmbito da exposição Dino On The Road organizada em parceria com a Fundação Cultursintra e o Dino Parque, na Lourinhã.

Do temível T-Rex aos velozes velociraptors, passando pelo iguanodonte e até pelo voador pterodáctilo, são 15 os modelos de dinossauros à escala real que ocupam, até 8 de outubro, a Quinta da Ribafria, em Sintra. Os carnívoros, herbívoros e voadores que povoaram a Terra na Era Mesozóica – há cerca de 250 a 65 milhões de anos – estão distribuídos por cerca de dois hectares e rodeados de vegetação luxuriante, convidando os visitantes a percorrer os caminhos do parque da Quinta da Ribafria.

“Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto alguns dos gigantes dos períodos Jurássico e Cretáceo, como o Tyrannosaurus Rex, na sua versão juvenil e adulta, assim como o velociraptor e o iguanodon, entre outras espécies”, descreve o chefe da Divisão de Bibliotecas e Museus da autarquia, Jorge Batista. Cada modelo tem uma placa com informações que ajudam os visitantes a compreender melhor as caraterísticas e hábitos destes animais, que também deixaram vestígios em Sintra.

O extremo sul da Praia Grande do Rodízio tem mais de meia centena de pegadas gravadas na rocha e visíveis facilmente, naquilo que se considera ser um icnofóssil. Mas para aprender sobre o passado pré-histórico de Sintra não será preciso ir tão longe: o Museu de História Natural também estará presente no Dino On The Road com horas do conto, ateliês e jogos destinados ao público desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo. A participação é gratuita e algumas atividades requerem inscrição.

Dino On The Road

Quinta da Ribafria, Estrada da Várzea, Sintra

Marcações de grupos: 219238563

Todos os dias, das 10h às 18h.

Bilheteira no local: 5 euros/pessoa (gratuito até aos 18 anos)