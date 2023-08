Sheraton Cascais promove sessões de cinema sob as estrelas

O resort de luxo aproveita as últimas noites de verão para transmitir uma seleção de filmes nos seus jardins, em parceria com a Cine Society. A primeira sessão é já no dia 26 de agosto, às 21h.

O Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, em Cascais, vai promover sessões de cinema ao ar livre, em parceria com a Cine Society, especializada em organizar noites de cinema em rooftops na capital. Esta experiência chega agora aos verdejantes jardins do resort de luxo, e a primeira sessão acontece já no próximo dia 26 de agosto, às 21h.

O filme escolhido para abrir as noites de cinema sob as estrelas é “Top Gun Maverick”, o regresso de um clássico do cinema com Tom Cruise no papel principal.

Os bilhetes têm um custo de 13,90 euros por pessoa e podem ser adquiridos online. Para completar a experiência haverá ainda venda de bebidas, pipocas, gomas e batatas fritas aos espectadores.

Além disso, chegando mais cedo, pode-se também aproveitar o final de tarde e o pôr-do-sol na companhia de um cocktail ou jantar no restaurante Glass Terrace.

Brevemente serão divulgadas novas sessões de cinema ao ar livre em parceria com a Cine Society.