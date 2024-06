Setúbal promove experiências a bordo da Maravilha do Sado

Concertos ao pôr do sol e encontros sobre história e património a bordo da embarcação Maravilha do Sado são as propostas dos passeios no rio Sado, organizados pela Câmara Municipal de Setúbal, a realizar nos meses de julho e agosto.



Em julho e agosto, vai ser possível conhecer melhor o rio Sado, a história e patrimónios natural e arquitetónico do concelho de Setúbal e desfrutar de concertos de jazz a bordo de uma embarcação icónica. Estão de volta as “Experiências a Bordo by Maravilha do Sado”, um ciclo de passeios de barco que terá concertos de jazz e de música ligeira e clássica, às sextas-feiras, e sessões sobre a história e o património do concelho de Setúbal, aos sábados.

As viagens terão a duração de duas horas, sempre com início às 18h, e ponto de embarque e desembarque no molhe exterior da Doca dos Pescadores, atrás do edifício da lota. O percurso contempla um passeio no rio Sado e na costa das praias da Serra da Arrábida. Os bilhetes, a 10 euros/pessoa para os concertos e cinco euros para os restantes dias, estão à venda na bilheteira online bol.pt “a partir da terça-feira anterior à data de realização de cada evento.

O programa de julho dos “Concertos ao pôr do sol”l, com atuações acústicas ao vivo por músicos locais, reserva atuações de Sara Pestana, a 5, Pedro Ferro, a 12, Et Toi Michel, a 19, e Francisco Neves, a 26. Francisco Neves regressa em agosto, a 16, seguindo-se concertos de Pedro Ferro, no dia 23, e de Sara Pestana, a 30.

Já o programa “Explorar o que é nosso” propõe sessões onde são abordados temas ligados ao património natural e arquitetónico do concelho, com o historiador Diogo Ferreira, no dia 6 de julho, e os técnicos municipais Maria João Cândido, nos dias 13 e 20 de julho, José Luís Catalão, a 27 de julho, 24 e 31 de agosto, e Íris Catralo, em 17 de agosto.