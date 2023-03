Sete séries para ver esta semana na TV e streaming

Estreias, regressos e destaques de séries para ver durante os próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

The Lazarus Project

Segunda, dia 13| AMC | 22h10

Neste segundo episódio, depois de um acidente magoar alguém próximo, George questiona-se que, se trabalha com uma organização que pode fazer recuar o tempo, porque não podem desfazer o sucedido e ajudar a pessoa que ama? George recorre ao seu colega e amigo Archie, que lhe revela os perigos da reposição do tempo e como quase destrói a sua vida. Entretanto, sente-se atraído pelo enigmático ex-agente da Lazarus, Rebrov. Poderá ser realmente a pessoa malvada que todos veem?

Lei & Ordem: Unidade Especial

Terça, dia 14 | Fox Life | 23h10

Estreia da 24ª temporada, que arranca com um episódio especial e um evento nunca antes feito neste franchise televisivo: um crossover entre três mundos de “Lei & Ordem”: “Law & Order: Organized Crime”, “Lei & Ordem: Unidade Especial” e “Lei & Ordem”. O detetive Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan), a detetive Jalen Shaw (Mehcad Brooks), a capitã Olivia Benson (Mariska Hargitay), o detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni), Jack McCoy (Sam Waterston) e Nolan Price (Hugh Dancy) são algumas das personagens que se vão juntar para resolver diversos casos ligados à morte de uma jovem rapariga.

Motel Valkirias

Terça, dia 13 | RTP1 | 22h30

Neste episódio, Salgado e os seus colegas portugueses investigam o quarto do Motel Valkirias onde supostamente estava hospedado Eligio antes de morrer, mas não encontram nada porque Carolina mudou o número dos quartos. Após uma briga com seu chantagista, Eva acaba na esquadra, onde ouve que Salgado vai para o motel em busca do camião de Eligio. A atriz fala com a Carolina e acha que devem tirar o veículo do motel para evitar implicações no crime.

Spiral

Terça, dia 14 | AMC | 22h10

Estreia da quarta temporada da série nomeada para os prémios BAFTA e com mais de 23 nomeações em carteira, que arrasa há 15 anos no pequeno ecrã do país gaulês. Uma referência absoluta das séries policiais que foi emitida em mais de 70 países e que os portugueses podem apreciar no AMC. Com interpretações de Caroline Proust, Audrey Fleurot, Thierry Godard, Tewfik Jallab, Valentin Merlet, Clara Bonnet, Kool Shen, Louis-Do de Lencquesaing, Bruno Debrandt e Lionel Erdogan.

Cavalos de Corrida

Quarta, dia 15 | RTP1 | 21h

Neste episódio: um momento de reflexão após o fracasso em Fátima. Domingos e Olinda, Augusto e Lúcia sentem o crime a tomar conta das suas vidas. Aníbal partilha informações com Fernando sobre uma investigação policial. Glória joga com o futuro de todos. Uma série sobre a história e as motivações de uma quadrilha de assaltantes num Portugal dominado por uma recessão no início da década de 1980. Com Tomás Alves, Teresa Tavares, Miguel Guilherme, Soraia Chaves e Maria João Pinho.

Alert: Unidade de Pessoas Desaparecidas

Quarta, dia 14 | AXN | 22h45

Quando o filho da polícia Nikki Parker desaparece, ela junta-se à Unidade de Pessoas Desaparecidas (LAMPU) de Los Angeles para ajudar outras pessoas a encontrar os seus entes queridos, ao mesmo tempo que procura pelo seu próprio filho. Seis anos depois, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando o seu ex-marido, Devon Zoellner, aparece com uma fotografia de prova de vida da criança. Dania Ramirez e Scott Caan são os protagonistas desta nova série do AXN, que chega a Portugal menos de três meses depois de se ter estreados nos Estados Unidos. Esta primeira temporada é composta por dez episódios. Adeola Role, Ryan Broussard e Graham Verchere completam o elenco.

Shadow and Bone

Quinta, dia 16 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Alina Starkov está a monte. Réstia de esperança para uns, traidora para outros, ela está decidida a derrubar o Sulco de Sombra e salvar Ravka da ruína. Mas o general Kirigan regressou para concluir aquilo que começou, mais perigoso do que nunca, agora que conta com o apoio de um aterrador novo exército de monstros sombrios aparentemente indestrutíveis e temíveis novos recrutas Grisha. Para terem a mínima hipótese contra ele, Alina e Mal reúnem poderosos novos aliados e dão início a uma viagem pelo continente fora em busca de duas criaturas místicas capazes de ampliar os poderes dela.