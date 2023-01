Sete séries para dar as boas-vindas a 2023

Histórias e aventuras para acompanhar no pequeno ecrã, nos primeiros dias do ano.

# Marco Paulo – A história da minha vida

Dia 01/01 | SIC | às 21h20

São três episódios que a SIC exibe em maratona na noite do primeiro dia de 2023. “Marco Paulo – A História da Minha Vida” é um retrato dos momentos mais importantes vividos pelo cantor romântico, desde a sua infância em Mourão, no Alentejo, até à atualidade. As discussões entre o pai e a mãe por causa do filho querer seguir carreira na música, as lutas que este teve de travar para ser bem-sucedido e as doenças oncológicas que lhe foram diagnosticadas são episódios incluídos na trama. A realização é de Manuel Pureza. Os atores Rodrigo Costa, Diogo Martins e Fernando Luís vestem a pele do artista na infância, adolescência e vida adulta, respetivamente.

# Caleidoscópio

Dia 01/01 | Netflix

Série antológica que segue uma equipa de ladrões de elite na sua tentativa de abrir um cofre aparentemente inviolável, guardado pela equipa de segurança mais poderosa do mundo. As autoridades também estão envolvidas no caso. Cada episódio revela uma peça de um complexo puzzle de corrupção, ganância, vingança, esquemas, lealdades e traições. Livremente inspirado na história verídica em que 70 mil milhões de dólares em títulos do tesouro desapareceram da baixa de Manhattan durante o furacão Sandy.

# Sky

Dia 02/01 | Biggs | às 21h00

Série em imagem real conta a história de uma extraterrestre cuja nave se despenhou na Terra. Ao longo de 30 episódios de 26 minutos casa, fica-se a saber como é que uma alienígena consegue viver no nosso planeta, escondendo-se à vista de todos e acabando por se transformar na jovem mais popular da escola. Tudo começa depois de Sky aterrar acidentalmente numa pequena cidade chamada Otzma. Aqui, terá que fingir que é uma estudante e os únicos em quem pode confiar são três geeks que se ofereceram para ajudar. Emissão de segunda a sexta-feira, sempre às 21h00 e em sessão dupla.

# Copenhagen Cowboy

Dia 05/01 | Netflix

Série noir de seis episódios que acompanha a enigmática jovem heroína Miu. Após uma vida de servidão, movida pela vingança, ela está à beira de um novo começo enquanto procura a justiça no submundo criminoso de Copenhaga, na Dinamarca, cidade onde encontra a sua inimiga, Rakel. As duas partem numa odisseia pelo natural e o sobrenatural, em que o passado acaba por transformar e definir o futuro de ambas, e acabam por descobrir que não estão sozinhas e que há muitas como elas.

# Os Larkins

Dia 04/01 | AXN White | às 21h25

Estreia da segunda temporada. Os novos episódios começam com a chegada de um novo reverendo à aldeia e com a conquista de muitos corações, incluindo o de Primrose Larkin. Entretanto, após o entusiasmo do casamento entre Mariette e Charley, as atenções são postas nos recém-chegados à aldeia, que rapidamente tornam-se no assunto do momento. A nova família, os Jerebohms, declaram guerra a Ma e Pop, que poderá trazer consequências devastadoras para a família Larkin.

# Reginald the Vampire

Dia 02/01 | Syfy | às 22h15

Num mundo habitado por vampiros bonitos, atléticos e vaidosos, Reginald Andres – que não é nada disso – transforma-se num herói improvável e começa uma vida com a qual nunca sonhou quando descobre que também tem poderes especiais. No entanto, terá de enfrentar todo o tipo de obstáculos, desde Angela, uma poderosa vampira que deseja vê-lo morto, a Todd, o chefe que o intimida no trabalho. Com as principais interpretações a cargo de Jacob Batalon, Mandela Van Peebles e Em Haine.

# Diz-me Quem Sou

Dia 04/01 | AMC | às 21h15

Através de um livro que recebe na sua pequena editora, Javier conhecerá a turbulenta biografia de Amelia Garayoa (Irene Escolar), uma mulher que, movida pelos seus ideais, é capaz de deixar toda a sua vida para trás, para lutar pela sua liberdade. Uma série de nove episódios baseada no romance homónimo de sucesso de Julia Navarro, ainda com Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Will Keen, Maria Pia Calzone e Stefan Weinert no elenco de atores.