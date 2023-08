Sete séries para acompanhar nos próximos dias

Conheça a seleção desta semana.

# The Upshaws

Dia 17/08 | Netflix

Bennie Upshaw (Mike Epps), o chefe de uma família afro-americana de classe operária de Indianápolis, é um mecânico encantador e bem-intencionado que vive rodeado pelo caos enquanto dá o melhor para subir na vida e ajudar a família: a mulher, Regina (Kim Fields), as duas filhas mais novas (Khali Spraggins, Journey Christine), o filho primogénito (Jermelle Simon), e o filho adolescente (Diamond Lyons) que teve com outra mulher (Gabrielle Dennis), não esquecendo a sua sarcástica cunhada (Wanda Sykes). Apesar de todo o esforço inglório, os Upshaw estão determinados a viver, e vencer, juntos. Nesta quarta temporada, os Upshaw continuam a lidar com os altos e baixos da vida.

# Hells

Dia 15/08 | TVCine Action | às 22h10

Estreia da segunda temporada. Uma história sobre o mundo do wrestling profissional das pequenas cidades e os homens e mulheres que perseguem os sonhos neste meio. Depois da bem sucedida exibição da Duffy Wrestling League na Feira Estadual da Geórgia do Sul, Ace fica abalado com a revelação que Jack lhe faz no ringue e foge de Duffy, deixando o seu irmão para trás a refletir sobre a tragédia da morte do seu pai. Com Stephen Amell, Alexander Ludwig, Alison Luff, Mary McCormack e Kelli Berglund.

# Boa Vizinhança

Dia 14/08 | FOX Comedy | às 21h00

Estreia da quinta temporada da série que acompanha Dave Johnson (Max Greenfield), um negociador de conflitos profissional que, depois de se mudar com a mulher, Gemma Johnson (Beth Behrs), e com o filho, Grover Johnson (Hank Greenspan), para um bairro em Los Angeles, tem de convencer os moradores de que ele e a família se conseguem integrar na comunidade. Nos novos episódios, Dave decide desligar a eletricidade da casa da família, provocando inadvertidamente um corte de energia em toda a comunidade. Tina debate-se com o facto de já não ser a única mulher na vida do filho e Calvin aceita a sugestão de Dave para experimentar um novo método de promoção do seu negócio. Já Gemma recruta Tina para salvar o seu programa extracurricular de música.

# Blanca

Dia 14/08 | AMC | às 22h10

Neste episódio: no momento em que Blanca tenta convencer-se de que não se interessa por Liguori, após descobrir a sua relação com a jornalista Marinella, o seu filho desaparece. O comissário Bacigalupo acha que é uma fuga voluntária, mas Blanca descobre que o pequeno Gabriele foi sequestrado.

# Ride

Dia 15/08 | TVCine Emotion | às 22h10

Isabel McMurray é a matriarca de uma família de rancheiros de uma pequena cidade no Colorado. Viúva há muitos anos, ela tem conseguido manter o rancho e criar sozinha os três filhos: o ilustre campeão Austin, o militar Cash e o sempre fiável Tuff. Com o passar dos anos, a família cresceu e passou a incluir a talentosa esposa de Austin, Missy, e Valeria, uma adolescente fugitiva que o clã acolheu. Depois de uma perda trágica, a família embarca numa jornada de transformação e autodescoberta.

# Das Boot: O Submarino

Dia 17/08 | AMC | às 22h10

Estreia do final da terceira temporada da sequela do filme de Wolfgang Petersen. No último episódio, o U-949 chega ao destino, em Portugal, e descarrega o ouro. Hoffmann (Rick Okon) e Forster evitam que Weiss mate a tripulação. Da Costa é subornado com lingotes de ouro e apoia Hoffmann e Forster na vontade de se reunirem com Wilhelm. Com a ajuda da chantagem de Gruber, Hoffmann regressa à Alemanha como um herói. Ehrenberg regressa a Kiel a bordo do U-949.

# Cruel Summer

Dia 11/08 | Amazon Prime Video

Estreia da segunda temporada. A ação decorre ao longo de três verões, entre 1993 e 1995. Numa pequena cidade do Texas, nos Estados Unidos, Kate, uma bela e popular adolescente, é sequestrada. Em simultâneo e sem relação aparente, Jeanette deixa de ser uma doce e estranha marginal para se tornar, primeiro, na rapariga mais popular da cidade e, em 1995, na pessoa mais desprezada da América.