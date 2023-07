Sete séries para acompanhar nos próximos dias

Um drama policial e outras histórias para seguir esta semana.

# The Closer

Dia 27/07 | Fox Crime | às 22h00

Drama policial que segue a história de Brenda Leigh Johnson (Kyra Sedgwick), uma detetive do departamento da polícia em Atlanta transferida para uma unidade especial de homicídios sensíveis e de grande visibilidade em Los Angeles. Apesar da aparência frágil, Johnson, cuja alcunha é The Closer, tem um talento especial: devido à formação na CIA e aos seus métodos pouco ortodoxos, é a únicacapaz de obter confissões até dos mais impenetráveis assassinos, fechando todos os casos num ápice. Além de Kyra Sedgwick, a série é interpretada por J. K. Simmons, Corey Reynolds, Robert Gosselt, G. W. Bailey, Tony Denison, Jon Tenney, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Gina Ravera, Phillip P. Keene e Mary McDonnell.

# Os Goldberg

Dia 24/07 | Fox Comedy | às 20h40

Estreia da décima temporada. Nestes novos 22 episódios, que começaram a ir para o ar em setembro de 2022, a casa dos Goldberg está um caos. Erica está grávida e recorre à ajuda de Beverly para arranjar as coisas para o bebé. Já Adam e Barry são forçados a partilhar um quarto para criar espaço para o berçário e Barry tenta ser o novo homem da casa. Peripécias de uma família disfuncional, com interpretações de Wendi McLendon-Covey, Patton Oswalt, Sean Giambrone, Troy Gentile, Hayley Orrantia e Sam Lerner.

# Blue Bloods

Dia 21/07 | Fox Crime | às 22h00

Drama sobre uma família multi-geracional de polícias dedicada à aplicação da lei na cidade de Nova Iorque. Frank Reagan (Tom Selleck) é comissário da polícia da cidade e dirige tanto a força policial como a família Reagan. Uma fonte de orgulho e preocupação para Frank é o filho mais velho, Danny (Donnie Wahlberg), um detetive experiente, homem de família e veterano da guerra do Iraque que, por vezes, usa táticas duvidosas para resolver casos com a sua parceira, a detetive Maria Baez (Marisa Ramirez). Já Jamie (Will Estes), o filho mais novo de Frank, é licenciado em direito em Harvard. Incapaz de negar a tradição, decide abdicar de um futuro na área em que se formou para seguir os passos da família como polícia.

# Harley Quinn

Dia 27/07 | HBO Max

Harley Quinn consegue finalmente romper com Joker e tenta singrar sozinha em Gotham City. Com a ajuda de Poison Ivy e de uma equipa de marginalizados, vai procurar conquistar um lugar entre o maior grupo de vilões: a Legion of Doom. Com vozes de Kaley Cuoco, Lake Bell e Alan Tudyk. Uma série de Dean Lorey, Patrick Schumacker e Justin Halpern.

# Family Guy

Dia 25/07 | Fox Comedy | às 15h20

Novos episódios em que os Griffin trazem muitas mais aventuras. Stewie enfrenta uma humilhação pública após uma estrela pop incitar os fãs contra ele depois de um comentário inofensivo. Peter faz uma cirurgia de banda gástrica e aproveita a alegria do excesso de pele. Durante um jogo de escondidas, Stewie refugia-se na mala de Quagmire, mas vai parar a Paris. E Peter e Lois fazem uma escapadinha a Vermont, onde Lois pretende bater o recorde de “gostos” de Bonnie no Instagram.

# S.W.A.T.: Força de intervenção

Dia 24/07 | AXN | às 16h17

Neste episódio: Hondo alia-se a uma velha amiga da Agência de Controlo de Drogas, a agente especial Katrina “KC” Walsh, numa missão com vista a desmascarar o líder secreto de uma rede de contrabando de fentanil. Jessica e Michael Plank (Peter Facinelli), comissário da polícia, começama implementar as suas novas iniciativas ao nível da comunidade. Uma série com Shemar Moore, Stephanie Sigman, Alex Russel, Lina Esco, Kenny Johnson, Pedro Onorati e Jay Harrington.

# Paraíso das Senhoras

Dia 25/07 | AXN White | às 21h25

Estreia da segunda temporada. Depois das férias de verão, a Paraíso das Senhoras prepara-se para a reabertura, enquanto Pietro recupera da vaga de artigos negativos na imprensa que afetaram a sua reputação. Já Teresa, após ter sido transferida para o departamento de marketing, que se ressente com a ausência de Vitoria, apresenta várias ideias para o evento e fará de tudo para que este seja um sucesso. Enquanto isso, a misteriosa ex-mulher de Pietro chega dos Estados Unidos, o que complica alguns progressos conquistados.