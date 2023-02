Sete séries para acompanhar nos próximos dias

Há duas produções portuguesas na seleção desta semana.

# Cavalos de Corrida

Dia 22/02 | RTP1 | às 21h00

A história e as motivações de uma quadrilha de assaltantes num Portugal dominado por uma recessão no início dos anos 1980. Domingos usa a sua serralharia para copiar ilicitamente as chaves dos clientes. Olinda segue-os e, disfarçada de vendedora de cremes, avalia o recheio das habitações. Juntos, iniciam uma vaga de assaltos com a aspiração de um dia comprarem a casa dos seus sonhos. À superfície, tudo parece correr-lhes bem. Estão apaixonados e não conseguem viver um sem o outro. As suas vidas complicam-se quando Orlando lhes propõe assaltar a caixa forte de um banco. Com Tomás Alves, Teresa Tavares, Miguel Guilherme, Soraia Chaves e Maria João Pinho. De André Santos e Marco Leão.

# Praxx

Dia 17/02 | Amazon Prime Video

Série protagonizada por Madalena Almeida, João Jesus, Catarina Rebelo, Jason Fernandez e Roberto Bomtempo, “Praxx” conta uma história ficcional inspirada em eventos reais, acompanhando seis jovens estudantes universitários que morrem num ritual que correu mal. Produzida pela SIC e Santa Rita Filmes, a série de seis episódios é realizada por Patrícia Sequeira, que também é escritora, em conjunto com Ana Lúcia Carvalho, e conta com produção executiva de Susana Sequeira.

# Força Mais ou Menos Especial

Dia 17/02 | Netflix

A Divisão Palermo é uma equipa inclusiva da Guarda Urbana criada como parte de uma estratégia de marketing para melhorar a imagem da polícia. Sem que ninguém perceba ao certo quais são as suas funções, a unidade cruza-se sem querer no caminho de um bando muito peculiar. Uma comedia em oito episódios, com Charo López, Daniel Hendler e Pilar Gamboa.

# So Help Me Todd

Dia 21/02 | FOX Life | às 22h20

Drama protagonizado por Marcia Gay Harden, que veste a pele de Joan, uma advogada e mãe de sucesso que teve de criar três filhos sozinha depois da morte do primeiro marido. Joan faz um ultimato ao filho Todd (Skylar Astin), um detetive jovem e talentoso mas com pouco foco profissional: quando ele se junta inadvertidamente à mãe num caso, esta fica surpreendida e devidamente impressionada e orgulhosa com a capacidade astuciosa de Todd em obter informação com recurso ao seu encanto e vasto conhecimento técnico. Na tentativa de mudar o rumo da vida do filho, Joan contrata-o como seu investigador particular. Emissão todas as terças-feiras, pelas 22.20 horas.

# Fantasy Island

Dia 20/02 | AXN White | às 21h25

Estreia da segunda temporada, na qual novas personagens procuram ver os desejos concretizados. Duas amigas vão até à ilha para conseguir fazer inveja aos antigos colegas de liceu com as suas vidas, na reunião dos 30 anos de final de curso. Porém, como sempre, nem tudo corre como esperavam. O mesmo se aplica a três amigos que voam até ao mesmo local para descobrir o que aconteceu a um quarto, que desapareceu misteriosamente há décadas. As respostas não são as que queriam.

# Family Guy Especial Carnaval

Dia 21/02 | FOX Comedy | às 14h00

Maratona especial de Carnaval, em que os Griffin protagonizam aventuras de delírio: Stewie recebe um SUV elétrico e rapidamente adota o estilo de vida Range Rover; Lois hipnotiza Peter para satisfazer as suas tendências sexuais; e Stewie renova a sua casa na árvore na tentativa de conquistar Brian e Chris. Sem esquecer uma viagem a Bend, Oregon, somente para alugar um VHS no último Blockbuster que resta. Uma série produzida por Seth McFarlane, Danny Smith e Chris Sheridan.

# Uma Rapariga e Um Cosmonauta

Dia 17/02 | Netflix

Dois amigos e pilotos de F-16, Nikodem e Bogdan competem pelo coração de Marta e por um lugar numa expedição espacial. Niko acaba por ser o escolhido para ir ao espaço mas, devido a uma falha sem explicação, regressa da sua missão após 30 anos. Apesar do tempo decorrido na Terra, ele não envelheceu um dia. Agora, enquanto ele só consegue pensar em Marta, o mundo só quer saber o segredo da sua juventude eterna.