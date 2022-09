Sete séries para acompanhar nos próximos dias

Enredos de drama, ação e comédia compõem a seleção desta semana.

# O Paraíso das Senhoras

Dia 03/09 | RTP2 | às 16h

Estreia da segunda temporada. Il Paradiso Delle Signore, em Milão, é uma loja revolucionária onde beleza e luxo estão ao alcance de todos. Graças à intuição de Pietro Mori, floresce, aproveitando o boom económico dos anos 50. Entre roupas de moda e objetos de design, entrelaçam-se olhares, nascem amores e rivalidades. Depois das férias de agosto, a loja prepara-se para a reabertura, apesar da reputação de Pietro ter sido prejudicada por vários artigos negativos na imprensa. Transferida para o departamento de publicidade, que se ressente com a ausência de Vitoria, Teresa apresenta várias ideias para o evento. Enquanto isso, a misteriosa ex-mulher de Pietro chega inesperadamente dos Estados Unidos.

# O Diabo em Ohio

Dia 02/09 | Netflix

Quando Suzanne Mathis, uma psiquiatra que trabalha arduamente num hospital, abriga no seu seio privado uma misteriosa rapariga que escapou de um estranho culto, a sua vida e a da sua família acabam por ficar viradas do avesso. Suzanne tem por objetivo proteger essa jovem, mas acaba mesmo por se colocar em risco, bem como todos aqueles que a rodeiam. Com interpretações de Emily Deschanel, Sam Jaeger e Gerardo Celasco, “O Diabo em Ohio” é uma criação de Daria Polatin.

# Heels

Dia 07/09 | TVCine Action | às 22h10

Em Duffy, na Geórgia, Jack Spade é o proprietário da Duffy Wrestling League. Enquanto controla tudo o que se passa dentro do seu ringue de luta livre, fora das cordas luta para equilibrar a sua vida familiar e profissional. Uma série que tem por cenário o mundo do wrestling profissional e está centrada em dois irmãos e rivais. Da autoria de Michael Waldron, conta com Stephen Amell (Arrow) e Alexander Ludwig nos papéis principais.

# Life by Ella

Dia 02/09 | Apple tv+

As aulas estão de regresso e Ella está de volta à escola. Consigo, leva toda uma nova perspetiva e muito entusiasmo pelo que o futuro lhe reserva. Na companhia da sua melhor amiga, esta adolescente está pronta para enfrentar tudo o que em tempos temeu. Além disso, está mais determinada do que nunca a não se deixar distrair nem por pessoas falsas nem pelas redes sociais. Resta saber se Ella consegue dar conta de tudo aquilo que pensou para si para mais um ano escolar recheado de desafios. Uma série com Lily Brooks O’Briant, Vanessa Carrasco, Artyon Celestine, Aidan Wallace, Mary Faber e Kevin Rahm.

# Evil

Dia 05/09 | Fox | às 22h30

Uma psicóloga clínica cética junta-se a um seminarista e a um empreiteiro para investigarem supostos milagres, possessão demoníaca e outras ocorrências extraordinárias e descobrirem se existe explicação científica para o caso ou se está presente uma dimensão sobrenatural. Neste episódio da segunda temporada, Kristen, David e Ben são enviados à Universidade de Cornell, a pedido do Bispo Marx, para investigar uma experiência baseada em elétrodos.

# Rick e Morty

Dia 05/09 | HBO Max

Rick é um velho mentalmente desequilibrado, mas cientificamente dotado, que recentemente recuperou a ligação coma sua família. Passa a maior parte do tempo a envolver o seu jovem neto Morty em aventuras perigosas e bizarras pelo espaço e em universos alternativos. Tudo isto, combinado com a vida familiar instável, provoca grandes problemas a Morty, em casa e na escola. Uma animação de comédia com vozes de Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer e Sarah Chalke.

# Não És Nada de Especial

Dia 02/09 | Netflix

A vida de Amaia (Dèlia Brufau) é, segundo ela, uma desgraça. De um dia para o outro, tem de se despedir da rotina que já estabeleceu em Barcelona, onde estão todos os seus amigos, para ir viver para a aldeia da mãe, onde não se passa absolutamente nada. No entanto, depressa descobre algo que pode virar-lhe a vida do avesso: é possível que tenha herdado os poderes da avó – uma mulher que nunca conheceu, mas com a reputação de ser a única bruxa que alguma vez viveu em Salabarria.