Sete séries para acompanhar na TV e em streaming

Mistério, crime, drama e romance são alguns dos ingredientes da seleção desta semana.

# Wednesday

Dia 23/11 | Netflix

A série é um mistério de investigação que segue os anos de estudante de Wednesday na Nevermore Academy. A rapariga tenta controlar as suas capacidades psíquicas emergentes, impedir uma série de mortes monstruosas que aterrorizam a localidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu os pais dela, há 25 anos – ao mesmo tempo que lida com as novas e muito complicadas relações em Nevermore. Com realização e produção executiva de Tim Burton, a trama é um reavivar da personagem que ficou conhecida no famoso filme de 1991 “A Família Addams”. Jenna Ortega interpreta-a, ao lado de Catherine Zeta-Jones. A atriz Christina Ricci, que no filme interpretou esta mesma figura, também estará na série.

# Grantchester

Dia 19/11 | Fox Crime | às 22h

Estreia da sétima temporada de “Grantchester”. Os novos episódios têm início no verão quente de 1959, no pico da época dos casamentos em Cambridgeshire. Numa altura em que o Reverendo celebra o matrimónio de casais plenos de felicidade, o inspetor Geordie Keating está mais ocupado do que nunca com a investigação de uma série de homicídios. O primeiro episódio começa logo com Lord Edmund Fitzgerald a ser encontrado morto na propriedade da sua família.

# Echo 3

Dia 23/11 | Apple tv+

A cientista Amber Chesborough desaparece misteriosamente na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. O seu irmão, Bambi, e o seu marido, Prince, dois homens com experiência militar comprovada e passados mais do que complicados, lutam para a encontrar no cenário explosivo de uma guerra secreta. Drama e ação com Luke Evans, Michiel Huisman e Jessica Collins, numa série criada este ano por Mark Boal. Ainda com Elizabeth Anweis, James Udom e Maria del Rosario.

# Elite

Dia 18/11 | Netflix

Estreia da sexta temporada. Após a morte de Samuel, Las Encinas enfrenta um novo ano escolar a tentar lavar a cara. Contudo, o conflito nas salas de aula é sistémico: racismo, sexismo, abuso doméstico ou LGBTfobia são apenas alguns dos difíceis problemas que vão encher os corredores da prestigiada instituição nesta temporada. Se quem manda no sistema não tomar medidas ativas para resolver estes problemas, terão de ser os próprios alunos a fazê-lo. Com María Pedraza, Itzan Escamilla e Mina El Hammani.

# First Love

Dia 24/11 | Netflix

Uma história de amor intergeracional inspirada em “First Love”(1999) e “Hatsukoi” (2018), duas icónicas canções da autoria de Hikaru Utada. Dois adolescentes apaixonam-se pela primeira vez no final dos anos 1990. Duas décadas depois, um está prestes a ficar noivo e o outro passou por um divórcio e tem um filho adolescente a apaixonar-se pela primeira vez. Com Harumichi Namiki e Yae Noguchi nos principais papéis,”First Love” conta com argumento e realização de Yuri Kanchiku.

# Gaslit

Dia 22/11 | TVCine Emotion | às 22h10

Com Julia Roberts e Sean Penn nos principais papéis, “Gaslit” propõe uma nova abordagem aos acontecimentos de Watergate, o escândalo que fez cair o Presidente Nixon e que abalou os pilares da democracia norte-americana nos anos 1970. Tudo começou com uma mulher que não conseguia parar de falar… A série é uma adaptação da primeira temporada do podcast Slow Burn, do jornalista Leon Neyfakh.

# The Split

Dia 21/11 | AXN White | às 21h25

Hanna Stern é uma advogada de divórcios de sucesso que decide deixar este antigo negócio da família para começar a trabalhar para a firma de advogados rival. Além de ver a sua vida feita num inferno pela família que não gostou da sua atitude, Hanna ainda é forçada a confrontar o passado com o regresso do pai, que estava ausente há 30 anos. Com interpretações principais de Nicola Walker e Stephen Mangan. Uma série para ver todas as segundas-feiras, pelas 21h25.