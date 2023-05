Sete programas para ver na televisão

No dia 9, na RTP1, é transmitida a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, na qual sobe ao palco Mimicat, representante de Portugal no concurso.

Rei Carlos III: Na Primeira Pessoa

Dia 6 | National Geographic e FOX Life | 22h30

No dia em que Carlos de Windsor é coroado rei de Inglaterra, National Geographic e Fox Life emitem, em simultâneo, “Rei Carlos III: Na primeira pessoa”, que recorre aos arquivos para mergulhar no tempo e observar os principais eventos na vida do novo monarca inglês. Uma investigação que quer desconstruir a contradição entre a posição de Carlos na monarquia e no mundo e a sua personalidade mediática.

Dia Internacional Sem Dieta

Dia 6 | Casa e Cozinha | 13h30

A 6 de maio, a proposta passa por cozinhar em casa alguns dos pratos mais deliciosos dos chefs portugueses. As tentações serão fabricadas por Marlene Veira, Carlos Fernandos, Maria José Sousa e Lúcia Ribeiro.

Natural Treasures

Dia 7 | National Geographic Wild | 17h00

“Nadar” com as maiores criaturas do planeta, testemunhar a hibernação do urso castanho e observar de perto o processo de metamorfose de uma bela borboleta da Europa. Das águas frias do Golfo da Biscaia aos picos hostis dos Pirenéus, esta é uma viagem para descobrir alguns dos lugares e das criaturas mais espantosos do mundo.

Sneak Peek As Novas Aventuras de Ruca

Dia 8 | Panda | 19h00

Estreia de novos episódios. As histórias de Ruca, uma criança de quatro anos que capricha na imaginação, estão de volta. Ruca e os amigos vão descobrir o mundo que os rodeia. No primeiro dia de escola, a cuidar de um animal de estimação, a aprender um desporto ou a passar tempo com a família, todos os dias há uma nova aventura que o ajuda a crescer com diversão e alegria.

Heróis Lendários

Dia 9 | Canal História | 22h15

A nossa cultura e o nosso quotidiano continuam influenciadas por emblemáticos heróis históricos, mas serão os seus fabulosos feitos realidade ou ficção? Esta série documental procura a verdade por detrás de alguns dos nomes mais icónicos da História. Começa por questionar se o rei Artur e os seus Cavaleiros da Távola Redonda realmente existiram. O segundo episódio explora a saga dos Nibelungo. O terceiro e último fala de Noé, eleito por Deus para sobreviver ao catastrófico dilúvio.

Hannah Gadsby: Something Special

Dia 9 | Netflix

Hannah Gadsby, humorista que venceu Emmys e o Peabody Award, está de regresso para o terceiro especial de comédia Netflix, “Something special”, num espetáculo com espírito positivo. Uma realização de Jenney Shamash.

Festival Eurovisão da Canção

Dia 9 | RTP1 | 20h00

Primeira semifinal do certame, na qual sobe ao palco Mimicat, representante de Portugal no concurso, além dos cantores da Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia. A segunda semifinal acontece a 11 de maio, pelas 21.30 horas, com Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, San Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália. A final está marcada para dia 13, às 20 horas.