Sete programas para acompanhar na TV

Há propostas para toda a família, entre desenhos animados, documentários e programas sobre comida.

Pokémon: Detetive Pikachu

Dia 17 | Cartoon Network | 14h30

Na cidade futurista de Ryme City, os humanos convivem pacificamente com os Pokémon e reina uma tranquilidade aparente. Quando o detetive Harry Goodman desaparece de forma repentina e inexplicável, o seu filho Tim decide investigar por sua conta e risco até descobrir o misterioso paradeiro do seu pai.

Austrália: caçadores de serpentes

Dia 18 | Odisseia | 18h30

Estreia da terceira temporada do programa que mostra as serpentes mais mortíferas e as figuras mais excêntricas. Tendo como pano de fundo a pitoresca Sunshine Coast de Queensland, o telespectador é lançado no mundo da captura de répteis, em que o mínimo erro pode ter consequências fatais.

Hello Kitty: Em Grande Estilo

Dia 19 | Panda+

O ícone da cultura pop é a estrela desta série animada. Ela veste a pele de uma heroína corajosa, solidária e cheia de estilo. Com o poder de seu arco mágico, Hello Kitty ajuda os seus amigos transformando-se num dos seus disfarces de poder (Chef, Atleta, Detetive…) e usa as suas habilidades para resolver problemas e salvar o dia.

A Verdadeira História dos Piratas

Dia 20 | História | 22h15

Os piratas fascinam Hollywood e a cultura popular há muito tempo. Há cerca de 20 anos, o primeiro filme da saga de ação e aventura “Piratas das Caraíbas” foi lançado nos EUA e revolucionou o papel dos temidos corsários, tornando-se um sucesso de bilheteira. Este documentário questiona o quanto realmente sabemos sobre a verdadeira vida desses heróis tementes ao mar. Graças a novas escavações subaquáticas e terrestres realizadas nas Maurícias e em Madagáscar, assim como a pesquisas de arquivo e a museus em França, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, os arqueólogos podem agora desenhar um novo retrato do mundo da pirataria no Oceano Índico.

La Lumière de L’Aube/6 June 44 – The Light Of Dawn

Dia 20 | RTP1 | 00h00

Documentário escrito e dirigido por Jean-Christophe Rosé que conta a história da Operação Overlord. Em janeiro de 1944, o general Ike Eisenhower chegou a Londres para supervisionar os preparativos da Operação Overlord, em francês “Suserain”, a rainha das batalhas. Desde que os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, Hitler temia uma invasão da costa ocidental da Europa e, em 1942, ordenou a construção de um muro ao longo do Atlântico, desde a Noruega até à fronteira espanhola. Entre os Aliados, inicia-se a preparação de uma mega operação com meios humanos e materiais. Ao longo do inverno, os “meninos” chegam às dezenas de milhares à Grã-Bretanha, onde são submetidos com os seus camaradas britânicos a um treino específico para se preparem para o Dia D.

Além do Menu

Dia 22 | Casa e Cozinha | 22h00

Novo programa apresentado por Mark Moriarty, vencedor do San Pellegrino World Young Chef of the Year. O chef viaja para os quatro cantos da Irlanda, conhecendo colegas e passando tempo com eles dentro e fora da cozinha. Mark traça o perfil de cada um deles e dos pratos que criam. Descobre o que os motiva, o que os torna bem-sucedidos e o que os inspira.

Ana Moura – Casa Guilhermina

Dia 22 | RTP1 | 22h45

Depois do entusiasmo com que foi recebido o mais recente disco de Ana Moura, “Casa Guilhermina”, bem como o sucesso das ações dos Armazéns do Chiado e do concerto de apresentação exclusivo no Super Bock em Stock, a fadista, de 43 anos, brindou os fãs com um concerto, realizado no passado dia 19 de março, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. É este espetáculo que o canal público emite agora.