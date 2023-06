Sete programas para festejar a noite de São João no Porto e em Gaia

Do programa de festas da cidade aos arraiais com sardinha, caldo verde e música popular. Eis algumas ideias para celebrar a noite mais longa do ano.

# Música e bailaricos pela cidade | PORTO

De 23 para 24 de junho, o Porto sai à rua para a noite mais longa do ano. À semelhança do ano passado, a festa adota um modelo descentralizado e divide-se por três palcos principais, com concertos a partir das 22h para todos os gostos. Miguel Araújo e Fogo Fogo atuam nos Jardins do Palácio de Cristal, Cláudia Martins & Minhotos Marotos e Emanuel sobem ao palco do Largo do Amor de Perdição; e David Bruno e Moullinex animam a festa na Praça da Casa da Música. Além destas atrações musicais, o programa conta ainda com atuações e bailaricos a cargo das freguesias e o habitual fogo de artifício. À meia-noite de 24, uma parceria entre os municípios do Porto e de Gaia, traz aos céus das duas cidades um espetáculo de pirotecnia sobre a Ribeira, que terá duração de 15 minutos. Depois do fogo de artifício, a Batucada Radical protagoniza um desfile pelas ruas que ligam a Ribeira do Porto a Massarelos, ao som de 120 batuques que vão contagiar a cidade a continuar a festa pela noite dentro.

# Arraial no World of Wine | GAIA

O WOW – World of Wine vai organizar um arraial tradicional de São João, com três palcos com música popular e DJs e uma vista privilegiada para ver os balões e o espetáculo de fogo de artifício. A festa começa às 20h, com epicentro na Praça Central, e estende-se a todo o quarteirão, até às 4h. Vários espaços de restauração estarão de portas abertas como menu à discrição (85 euros por pessoa), que inclui as típicas sardinhas, fêveras e caldo verde, assim como cerveja e vinho a copo, entre outras propostas menos tradicionais, como sandes de pernil e pizas. Quem preferir um programa mais intimista, há quatro espaços que vão servir menus especiais nessa noite: o bar Angel’s Share, e os restaurantes 1828, Mira Mira by Ricardo Costa e Barão Fladgate.

# Festa de rua no Arts Hotel Porto | PORTO

O recente Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton irá celebrar a noite de São João com um serviço de rua, em frente ao hotel, que funcionará das 18h às 22h30, e terá para venda algumas bebidas e petiscos para animar a festa. Bifanas, caldo verde, sandes de presunto, água, refrigerantes e finos compõem a oferta.

# Menu buffet no Barrica | PORTO

Na noite de sexta-feira, o restaurante Barrica vai organizar um arraial com vista privilegiada para o fogo de artifício, e pela primeira vez desde a sua abertura, divulga o menu da noite – habitualmente surpresa -, especialmente preparado para assinalar o São João. Acompanhado em todos os momentos por música tradicional, o jantar em regime buffet arranca com pão, broas, chouriço, manteiga e azeite, tábua de queijos, salada de polvo, salada mista, azeitonas, tomate com mozarela e salgadinhos. Para prato principal, as sugestões do chef Bruno de Jesus passam pelas sardinhas, picanha, bife da vazia e entrecosto, acompanhados de salada de pimentos, batata a murro e arroz de enchidos. A doçura do pudim, torta,a cheesecake e toucinho do céu rematam o menu. O encerramento dá-se com o ponto-alto da noite: a vista privilegiada para o fogo de artifício da cidade. O jantar tem o custo de 50 euros por pessoa.

# Jantar ao ar livre no Flor de Lis | PORTO

O restaurante Flor de Lis, do Vila Foz Hotel & SPA, criou um menu especial destinado à Noite de São João, que pode ser saboreado na esplanada com aroma a maresia. Broa, azeitonas, queijo Monte da Vinha e presunto são as entradas que antecedem o caldo verde. Depois vêm as rainhas da festa, as sardinhas, acompanhadas de batata a murro e salada com pimentos assados. Seguem-se as plumas de porco preto grelhadas com arroz de feijão, e finalmente um mil folhas de fava tonka, baunilha e chocolate ou uma seleção de frutas. O menu, que tem o custo de 70 euros por pessoa, inclui ainda uma seleção de vinhos, branco e tinto, bem como águas, refrigerantes e cafés.

# Música popular ao vivo no The Lodge Porto Hotel | GAIA

O The Lodge Porto Hotel preparou um arraial de São João com música popular ao vivo e um buffet no restaurante Dona Maria, que oferece ainda vista privilegiada para assistir ao fogo de artificio sobre o rio Douro. O menu é composto por variadas entradas que vão desde saladas simples e compostas, panados, croquetes, chamuças, pastéis de bacalhau, rissóis de camarão; o tradicional caldo verde com broa de milho e chouriço; as várias opções no grelhador, incluindo as sardinhas e carnes grelhadas como a entremeada, entrecosto, espetadas de frango e de novilho e a perna de porco assada à Bairrada com enchidos e várias acompanhamentos. Termina com churros, farturas, pastéis de nata e de Tentúgal, ovos moles, arroz-doce, pipocas e o algodão doce, assim como uma estação de gelados e outras sobremesas. O programa tem custo de 125 euros por pessoa, e inclui uma seleção de vinhos e soft drinks e animação até à uma da manhã. O hotel propõe também outro pacote especial, com estadia de duas noite e acesso ao arraial do Dona Maria.

# Banda de música e opções vegan no Hilton Porto Gaia | GAIA

Às 20h desta sexta-feira, o Hilton Porto Gaia dá início a um programa de São João que começa com uma bebida de boas vindas e segue com um jantar buffet, no restaurante ComPosto, onde não faltará a rainha dos Santos Populares, a sardinha assada e uma seleção de bebidas à descrição. O menu (80 euros por pessoa) é composto por saladas, petiscos, queijos e enchidos, caldo verde com chouriço assado, sardinha assada, espetadas de vitela com pimentos e abacaxi e carnes de porco ibérico. O buffet conta também com uma opção vegan: seitan grelhado ao molho chimichurri. Na hora da sobremesa, saltam para a ribalta o bolo de chocolate e caramelo, a tarte de limão merengada, o pão de ló húmido e outros doces. O terraço do ComPosto vai transformar-se num autêntico arraial, com as grelhas a assar e uma banda a tocar. Já perto da meia-noite, o Hilton Porto Gaia convida a um brinde, com a oferta de uma bebida (sugestão da casa) no Magma Wine & Cocktail Bar, com vista para o fogo de artifício. A festa continua até às 2h com DJ.