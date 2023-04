Sete filmes para ver na televisão, até segunda

Há propostas para toda a família.

A Rapariga Selvagem

Dia 29 | TVCine Top | 21h30

A história de uma jovem misteriosa criada nos pântanos da Carolina do Norte que, rejeitada pela sociedade, se vê envolvida numa complexa investigação policial. Uma adaptação do bestseller mundial de Delia Owens com Daisy Edgar-Jones no papel principal e música original de Taylor Swift. Uma produção da Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon que é responsável por sucessos como a série “Big little lies” e “Em parte incerta”.

Impacto Profundo

Dia 29 | AMC | 22h10

Mimi Leder realizou este drama de ficção científica sobre a possível extinção da vida humana após se ter descoberto um cometa que se dirige para a Terra e com a colisão a apenas um ano de distância. Os governos de todo o mundo estão em preparativos secretos em busca de uma solução que possa salvar vidas. O presidente dos Estados Unidos (Morgan Freeman) chefia um contingente internacional e espera ser o herói da história. Ainda com Elijah Wood, Téa Leono e Leelee Sobieski.

O Exorcista

Dia 29 | Fox Movies | 03h25

Quando a jovem Regan (Linda Blair) começa a agir de forma estranha – levitando-se, falando línguas diferentes – a sua mãe (Ellen Burstyn) procura ajuda médica, mas acaba apenas por chegar a um beco sem saída. Porém, um padre local (Jason Miller) pensa que a rapariga pode estar possuída pelo diabo e pede para realizar um exorcismo. A Igreja envia um perito (Max von Sydow) para ajudar com o difícil trabalho. Realizado em 1973 por William Friedkin, um dos filmes de terror mais lucrativos de sempre, baseado no livro de William Peter Blatty, que, por sua vez se inspirou no exorcismo de um rapaz de 14 anos documentado em 1949.

Magic Mike XXL

Dia 30 | Cinemundo | 21h00

Três anos depois de Mike ter abandonado a vida de stripper quando ainda estava no topo, os restantes elementos dos Kings of Tampa estão também prontos para se afastarem das luzes do palco. Mas querem fazê-lo à sua maneira: deitando a casaabaixo com uma última e bombástica atuação. Com Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodriguez, Sharon Blackwood, Josh Diogo e Amber Heard no elenco. A realização, de 2015, é assinada por Gregory Jacobs.

Terra Nova

Dia 30 | AXN Movies | 21h10

Adaptação da obra de Bernardo Santareno, que gira à volta do quotidiano das comunidades piscatórias da costa portuguesa na década de 1930. Em alto mar, passamos tempo com a tripulação em circunstâncias extremas; em terra firme, conhecemos as famílias que esperam o retorno dos seus pescadores e vão tentando sobreviver na sua ausência. A trama começa nas águas geladas de Labrador, onde o lugre bacalhoeiro Terra Nova está a passar por um mau ano de pesca. Como o bacalhau é escasso, o Capitão (Virgílio Castelo) decide navegar até à Gronelândia, rota nunca antes navegada pelos lugres. Ainda com João Reis. A realização é de Artur Ribeiro.

Gunpowder Milkshake: Mistura Explosiva

Dia 30 | RTP1 | 01h00

Em pequena, foi abandonada pela mãe, Scarlet, uma assassina profissional que teve de se pôr em fuga. Já adulta, Sam seguiu a carreira familiar e ganha a vida, também, a matar pessoas. Quando se vê a braços com uma guerra entre fações rivais, volta a juntar-se à mãe, que é líder de uma associação de assassinas, para tentar salvar uma rapariga de oito anos. Realização de Navot Papushado.

Benjamin: O elefante

Dia 1 | Panda Kids | 13h30

Benjamim é um elefante bonacheirão que vive feliz num jardim zoológico. Tem amigos de todas as espécies, mas o seu preferido é Otto, um rapaz de dez anos que o vem visitar sempre que pode. Tudo seria perfeito, não fosse a pouco escrupulosa e gananciosa Zora Zack, que está determinada em fazer grandes mudanças no zoo. O seu plano, construir um condomínio de luxo que promete render-lhe milhões de dólares, pode arruinar a vida de todos os que aí vivem.