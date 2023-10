Sete filmes para ver em casa no próximos dia

Conheça a seleção desta semana.

# Uma pastelaria em Notting Hill

Dia 01/10 | TVCine Top | às 21h30

Clarissa, uma jovem bailarina, deseja concretizar o sonho da mãe de abrir a sua própria pastelaria em Notting Hill, Londres. Para isso, conta com a ajuda de uma velha amiga e da avó. Estas três gerações de mulheres unir-se-ão para ultrapassar o luto, as dúvidas e as suas diferenças para honrar a memória da amada Sarah, embarcando numa jornada para criar uma pastelaria recheada de amor, esperança e doces coloridos de todas as partes do Mundo. Realizado por Eliza Schroeder, “Uma pastelaria em Notting Hill” é protagonizado por Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones e Bill Paterson.

# Golpe: The Drop

Dia 30/09 | AXN Movies | às 21h10

O barman solitário Bob Saginowski e o seu empregado, Cousin Marv, dirigem um bar que é usado como “o golpe” – um local de esquemas secretos que dá muito dinheiro, manchado de sangue, a delinquentes. Mas quando são emboscados num assalto que corre mal, e perante uma dívida que não podem pagar, os dois homens têm de fazer a escolha entre lealdade e sobrevivência. Filme de ação com realização de Michaël R. Roskam e interpretações de Tom Hardy, Noomi Rapace e James Gandolfini.

# Uma Criança Como Jake

Dia 01/10 | RTP1 | às 00h45

Todos queremos que os nossos filhos sejam especiais, mas será que queremos que sejam diferentes? Alex e Greg sempre souberam que o filho de quatro anos, Jake, estava mais interessado em contos de fadas do que em carros de brincar. Mas quando a professora da pré-primária salienta que as brincadeiras incompatíveis com as normas de género podem ser mais do que uma fase, são forçados a repensar os seus papéis enquanto pais e mesmo enquanto casal. Um filme de Silas Howard que analisa a intimidade, a parentalidade e as fantasias que acompanham ambas. Com Claire Danes, Jim Parsons e Octavia Spencer.

# Jogo da Apanhada

Dia 01/10 | AXN | às 21h55

A história de um grupo de amigos de infância que há décadas joga um elaborado jogo de apanhada. Todos os anos, no mês de maio, fazem de tudo para se marcarem uns aos outros, mesmo que isso implique viajar pelo país ou conceber esquemas complexos. No entanto, quando o jogador invicto do grupo, Jerry, está prestes a retirar-se, os amigos unem-se para uma última tentativa de o apanhar e garantir a sua vitória. Com Ed Helms e Jake Johnson. De Jeff Tomsic.

# Variações

Dia 05/10 | Hollywood | às 21h30

O retrato da vida de António Ribeiro, barbeiro e figura da movida lisboeta nos anos 1970, que perseguiu o sonho de se tornar cantor e compositor, apesar de não saber nada de música, e que viria a transformar-se no irrepetível António Variações. Realização de João Maia, com Sérgio Praia, Filipe Duarte, Victoria Guerra, Augusto Madeira e Teresa Madruga no elenco.

# O Cume de Dante

Dia 01/10 | AMC | às 20h30

A povoação de Dante’s Peak nunca acreditou que aquilo pudesse acontecer, mas um vulcão está a despertar e o único homem que a pode salvar do pesadelo natural não consegue fazer com que ninguém lhe dê ouvidos. Esta aventura épica realizada por Roger Donaldson é protagonizada por Pierce Brosnan, no papel de um vulcanologista, e Linda Hamilton como presidente da Câmara, que se vê presa entre aqueles que acreditam que a montanha não oferece perigo e os alertas para o desastre.

# Ouro

Dia 02/10 | AXN White | às 22h10

Kenny Wells, um empresário sonhador em dificuldades, junta-se a Michael Acosta, um geólogo, para procurar ouro nas selvas da Indonésia. Enfrentando dificuldades financeiras e o ceticismo dos outros, a determinação de Kenny leva-o a uma descoberta que pode mudar-lhe a vida. À medida que ultrapassam inúmeros desafios, a coesão da dupla é testada pelo fascínio da riqueza e pelas complexidades da indústria mineira. Com Matthew McConaughey e Edgar Ramírez.