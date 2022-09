Sete filmes para ver em casa ao longo dos próximos dias

Não faltam propostas cinematográficas para acompanhar, na televisão, durante o fim de semana. Incluindo um filme premiado nos Óscares.

Lixo

24/09 | AMC | 23h41

Dois rapazes das favelas do Rio de Janeiro, Rafael (Rickson Tevez) e Gardo (Eduardo Luis), encontram uma carteira no aterro da zona. Quando a polícia aparece e oferece uma boa recompensa por ela, os rapazes apercebem-se que encontraram algo importante. Com o apoio do amigo Rato, este trio dá início a uma aventura na qual tentam esconder a carteira, fugir à polícia e descobrir os segredos do seu dono, José Angelo (Wagner Moura). Baseado no livro homónimo de Andy Mulligan.

Joker

25/09 | Fox | 21h25

Em Gotham City, Arthur Fleck, um comediante com problemas mentais, é desprezado e maltratado pela sociedade. É então que entra numa espiral descendente de desafio e crime sangrento. Filme com mais nomeações para os Óscares de 2020, arrecadou as estatuetas de Melhor Ator pela performance de Joaquin Phoenix e de Melhor Banda Sonora Original para Hlildur Guðnadóttir, que se tornou, assim, na primeira compositora a receber o prémio. Realização de Todd Phillips.

Tenet

25/09 | AXN | 21h55

Christopher Nolan realizou e os atores John David Washington e Robert Pattinson protagonizaram este filme. Armado apenas com uma palavra – Tenet – e lutando pela sobrevivência do planeta, o Protagonista viaja pelo mundo penumbroso da espionagem internacional numa missão

que irá desvendar algo além do tempo real.

O turista

25/09 | FOX | 23h50

Durante uma viagem improvisada à Europa para curar um coração partido, Frank Tupelo (Johnny Depp), professor de matemática, vê-se numa situação extraordinária quando Elise (Angelina Jolie), uma estranha atraente, se coloca no seu caminho.

Um crime no Expresso Oriente

25/09 | Hollywood | 22h

O que começou como uma luxuosa viagem de comboio pela Europa tornou-se rapidamente num dos mais elegantes e emocionantes mistérios alguma vez contado. Baseado no bestseller homónimo de Agatha Christie, “Um Crime no Expresso do Oriente” conta a história de 13 estranhos presos num comboio onde ocorreu um crime e onde todos são suspeitos. Caberá ao célebre detetive Hercule Poirot descobrir o culpado e evitar que o assassino ataque novamente. Kenneth Branagh realiza e lidera um elenco repleto de estrelas como Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad.

A lista… dos prazeres!

25/09 | RTP1 | 24h

Brandy está consciente do preço que o seu invejável percurso no secundário teve na sua vida: uma quase total incapacidade de interação social. Determinada a entrar para a faculdade deixando tudo isso para trás, elabora uma lista de coisas a fazer. Com a ajuda da irmã e das melhores amigas, vai fazendo um esforço para experienciar coisas novas. As grandes dificuldades surgem quando percebe que está na hora de entrar no campo das suas fantasias mais profundas e dar livre curso à sua sexualidade.

A viagem dos cem passos

26/09 | AXN White | 21h25

A família Kadam deixa a Índia para abrir um restaurante numa pitoresca aldeia francesa. Quem não gosta da ideia é a dona do restaurante com estrela Michelin que fica apenas a cem passos… E a guerra entre os dois estabelecimentos começa! De Lasse Hallstörm, com Helen Mirren e Om Puri.