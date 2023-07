Sete filmes para uma sessão de cinema em casa

Conheça a seleção desta semana.

# Assassinos Natos

Dia 22/07 | Hollywood | às 22h35

Mickey e Mallory, um casal de assassinos em série, lançam o pânico nas povoações por onde vão passando, matando pessoas indiscriminadamente apenas por prazer. Assassinam perto de meia centena de inocentes, mas ganham projeção junto dos media, graças à atuação de um jornalista. Filme polémico realizado em 1994 por Oliver Stone, é protagonizado por Woody Harrelson, Julliette Lewis e Robert Downey Jr. O argumento foi assinado por Quentin Tarantino. “Natural born killers” (título original) conta também com interpretações de Tommy Lee Jones e do comediante Rodney Dangerfield.

# Um ano especial

Dia 23/07 |AXN White | às 21h25

Max Skinner, um perito em investimentos na Bolsa de Londres, herda uma propriedade rústica em França. Pensa vender a casa e o terreno, mas assim que chega a Provence, as memórias de infância regressam e começa a sentir-se atraído por tudo o que o rodeia, assim como por uma estranha mulher local. No entanto, é também surpreendido pelo aparecimento de uma outra mulher, americana, que reclama a herança. Um filme de Ridley Scott, com Russell Crowe e Abbie Cornish.

# Especial Batman

Dia 23/07 | AXN | às 15h20

Transmissão de “Batman” (às 15.20 horas), “Batman regressa” (17.35 horas) e “Batman e Robin” (19.45 horas). No primeiro, com Michael Keaton e Jack Nicholson, o milionário Bruce Wayne cria a personagem Batman, um herói que combate o crime na cidade de Gotham. No segundo, com Keaton e Michelle Pfeiffer, o monstruoso vilão Pinguim, que habita os arredores de Gotham, junta-se a Max Shreck, empresário corrupto, para tentar derrotar o herói. No terceiro e último, com George Clooney e Arnold Schwarzenegger, Freeze precisa urgentemente de diamantes para sobreviver e a sinistra Ivy vai ajudá-lo. Mas, primeiro, têm de vencer Batman e Robin, que andam envolvidos num confronto pessoal ao mesmo tempo que lutam para salvar o velho e fiel mordomo, Alfred.

# Cavaleiros da Justiça

Dia 26/07 | Cinemundo | às 22h30

Markus, um militar destacado, tem de voltar para casa para cuidar da filha adolescente quando a sua mulher, Mathilde, morre num acidente de comboio. Só que o que parece ter sido puro azar pode afinal ser resultado de um assassinato orquestrado, do qual Mathilde acabou por ser uma vítima aleatória.

# Logan Lucky

Dia 23/07 | Fox | às 21h20

Jimmy Logan (Channing Tatum), um homem de família de Virginia, nos Estados Unidos, junta-se aos irmãos Clyde (Adam Driver) e Mellie (Riley Keough) para roubar dinheiro do Charlotte Motor Speedway, na Carolina do Norte. Recruta também o perito em demolições Joe Bang (Daniel Craig) para os ajudar a entrar no sistema subterrâneo da pista. As complicações surgem quando uma confusão obriga a equipa a realizar o assalto durante uma corrida da NASCAR.

# Relatório Minoritário

Dia 22/07 | AMC | às 16h35

No ano 2054, o crime foi erradicado em Washington DC. O futuro pode ser previsto e os culpados condenados antes de cometerem o crime. Dentro da unidade de elite Pré-Crime do Departamento de Justiça, todas as provas para condenar alguém (desde imagens meteorológicas, lugares ou outros pormenores) são analisadas pelos Pré-Cogs, três seres videntes cujas opiniões sobre assassínios nunca falharam. É a força mais avançada contra o crime, um sistema perfeito. E ninguém trabalha mais afincadamente.

# Penguin Bloom – O Renascer

Dia 23/07 | RTP1 | às 00h00

Sam fica paralisada da cintura para baixo depois de um acidente. Sem conseguir aceitar a nova condição, entra em depressão e afasta-se cada vez mais da família. Um dia, o filho encontra uma cria de pega-rabuda ferida, decidem cuidar dela e dar-lhe o nome de Penguin. A ave, mesmo depois de recuperada, fica por ali, dando um novo alento a toda a família – sobretudo a Sam, que parece aprender com ela uma nova forma de ser feliz. Um drama realizado pelo australiano Glendyn Ivin.