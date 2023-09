Sete filmes para uma sessão de cinema em casa

Eis a seleção desta semana.

# A probabilidade estatística do amor à primeira vista

Dia 15/09 | Netflix

Após perder o voo de Nova Iorque para Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conhece Oliver (Ben Hardy) durante um encontro fortuito no aeroporto, estabelecendo uma ligação imediata. Uma longa noite no avião passa num piscar de olhos, mas, ao aterrar em Heathrow, os dois separam-se e o reencontro no meio do caos parece impossível. Conseguirá o destino intervir de modo a tornar estes companheiros de viagem em companheiros de vida?

# Uma Noite Atribulada

Dia 16/09 | AXN Movies| às 21h10

Claire e Phil Foster são casados, têm filhos e vivem numa casa dos subúrbios de Nova Jérsia. Atentos ao que a rotina pode fazer a um casamento, e numa tentativa de reacender a chama da paixão, decidem fazer algo fora do habitual: jantar no mais requisitado restaurante de Manhattan. Mas, infelizmente, os Foster esqueceram-se de um detalhe importante: fazer a reserva atempadamente. Ainda assim, quando os Tripplehorns são chamados à mesa, num rasgo de audácia, Phil apresenta-se, assumindo a identidade deles.

# Professora Baldas

Dia 18/09 | AXN White | às 21h25

Elisabeth é tudo aquilo que uma professora não deve ser: desleixada, antipática, consumidora de álcool e drogas e sempre com um palavrão na ponta da língua. Quando é abandonada pelo amante que a sustentava, não tem outra saída senão voltar a dar aulas num liceu. Aí descobre outro alvo, o herdeiro de uma grande fortuna que trabalha como professor substituto. É o início de uma série de esquemas para conquistar o putativo milionário, superar uma rival e evitar os avanços de um sarcástico professor de ginástica. Com Cameron Diaz e Jason Segel. De Jake Kasdan.

# Uma Aventura no Jurássico

Dia 17/09 | Panda Kids | às 13h30

O audacioso Ernie, a sua irmã Julia e o seu melhor amigo, Max, acionam acidentalmente uma máquina do tempo que os vai levar numa viagem de 65 milhões de anos ao passado. Ali, os miúdos vão parar a um ninho de uma Tiranossauro rex que os vai adotar como seus filhos. Agora, os três têm de conseguir voltar para casa, mas antes ainda vão explorar o mundo jurássico, viver aventuras e enfrentar perigos, enquanto os pais esperam por eles, preocupados.

# O Último dos Moicanos

Dia 15/09 | AXN | às 22h00

Baseado no livro de James Finimore Cooper, “O último dos moicanos” é uma história de amor, uma recriação detalhada da turbulenta América colonial e uma saga sobre a guerra entre ingleses e franceses, no século XVIII, por um pedaço do solo americano. Hawkeye é um homem criado por índios e que luta por justiça e pelos princípios moicanos. Cora Munro é filha de um oficial britânico. Os dois apaixonam-se e, juntos, enfrentam a ira do cruel e vingativo Magua. Um filme dirigido por Michael Mann.

# Regresso ao Futuro II

Dia 15/09 | Hollywood | às 21h30

Marty (Michael J. Fox) ainda nem começou a ajustar-se ao novo e melhorado 1985 que criou na sua visita ao passado quando Doc (Christopher Lloyd) aparece de repente com a sua máquina do tempo DeLorean e lança a escada para mais uma viagem. Desta vez, ele tem de viajar ao futuro para evitar que os seus filhos se envolvam em situações perigosas. O grupo terá de fazer múltiplos saltos à medida que as viagens têm um efeito alucinante na realidade do presente. Realização de Robert Zemeckis.

# Vida Inteligente

Dia 17/09 | AXN | às 21h55

A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda de Marte com uma amostra de extraordinária importância: a prova da existência de vida extraterrestre. De modo a não colocarem em causa o ecossistema terrestre, antes do regresso a casa, os seis tripulantes têm de estudar a fundo tudo o que se refira àquela forma de vida. Ao mesmo tempo que se dão conta que ela possui inteligência e consciência, compreendem também que as suas intenções não são amigáveis. Um filme de ficção científica com realização de Daniel Espinosa e principais interpretações de Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson.