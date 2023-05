Serralves em Festa de regresso, com centenas de atividades e entrada gratuita

O Serralves em Festa está de volta ao Porto, após um interregno de quatro anos, com centenas de propostas, entre música, performance, dança, circo, teatro, exposições, cinema e atividades para a família. O evento, de acesso livre, arranca nesta sexta-feira, mas na quinta já há iniciativas a acontecer fora de portas.

Os diversos espaços da Fundação de Serralves acolhem 50 horas de animação non stop, no ano em que se comemora o centenário de um parque histórico, com 18 hectares e rico em biodiversidade. O Serralves em Festa, que conta com a participação de artistas nacionais e internacionais, é descrito como “o maior festival de expressão artística contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa”.

A preparar o arranque daquele evento de arte contemporânea surgem, já nesta quinta-feira, várias iniciativas na Baixa do Porto e em Vila Nova de Gaia. Música e circo contemporâneo chegam a lugares tão diferentes como a Igreja da Lapa ou o Jardim do Morro.

Na sexta, ao fim da tarde, tem início, em Serralves, uma programação diversificada, englobando concertos (de artistas como Rui Reininho, Mouse on Mars, 808 State & Michael England, Femme Falafel e mais), oficinas, visitas orientadas a exposições e ao parque, projeção de filmes de Manoel de Oliveira e outras sugestões, para diferentes públicos. O programa completo pode ser consultado aqui.

A propósito do regresso do Serralves em Festa, a STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto anunciou um reforço das linhas de autocarro envolventes e um serviço vaivém entre Serralves e a Boavista, de modo a garantir transporte público ao longo das 50 horas do festival.