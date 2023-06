Serra da Cabreira recebe caminhada para famílias no fim do mês

A atividade, gratuita mas de inscrição obrigatória, vai levar os participantes a conhecer a fauna e a flora da serra, num percurso de 6,5 kms.

“A Serra da Cabreira em família”, a iniciativa lançada há meio ano pela autarquia de Vieira do Minho que promove pequenas caminhadas em família por essa serra, chega ao fim este mês. O último dos seis percursos chama-se “O Bosque da Raposeira” e trata-se de um trilho circular de 6,5 kms. A caminhada acontece no dia 25 de junho (domingo), às 10h, e tem uma duração prevista de 2h30. Por serem pequenas e de fácil acesso, as caminhadas são ideais para percorrer com os mais pequenos.

“O Bosque da Raposeira” vai levar os participantes, orientados por um técnica da Câmara Municipal, a “explorar uma floresta ancestral situada a 1100 m de altitude, rica em espécies como o azevinho, o carvalho, o pinheiro ou o castanheiro, e a descobrir alguns dos sítios e habitats mais sustentáveis e biodiversos” desta serra que se estende pelos municípios de Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto.

As inscrições, embora gratuitas, são obrigatórias e podem ser feitas através do preenchimento deste formulário.