Séries para ver nos próximos dias no streaming

Estreias, regressos e destaques de séries para acompanhar nos próximos dias, nas plataformas de streaming.

The Lost Flowers Of Alice Heart

Disponível desde dia 4 | Amazon Prime Video

Alice tem nove anos quando os pais morrem num misterioso incêndio. A menina vai viver com a avó June para a grande quinta de flores Thornfield, onde descobre que há mais segredos sobre o seu passado e o da sua família. Começa assim a série dramática que se estreia em 240 países e territórios de todo o mundo – Portugal incluído – e que é baseada no livro de Holly Ringland. No dia 4, são disponibilizados os três primeiros episódios e os restantes vão sendo lançados ao ritmo de um por semana, até 1 de setembro. A trama conta com Sigourney Weaver, a imortal Ripley da saga dos filmes “Alien”, no papel de June. É ainda interpretada por Alycia Debnam-Carey, Charlie Vickers, Frankie Adams e Leah Purcell.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Segunda, dia 7/ | HBO Max

Série dramática em dez episódios, “Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty” coloca em foco as vidas profissionais e pessoais dos jogadores, técnicos e proprietários da equipa de basquetebol dos Los Angeles Lakers na década de 1980, uma das mais estimadas e dominantes do desporto e uma equipa que definiu uma era, dentro e fora de campo. Com John C. Reilly, Quincy Isaiah, Sally Field, Solomon Hughes, Adrien Brody, Jason Clarke e Gaby Hoffmann.

Homicídios ao Domicílio

Terça, dia 8 | Disney+

Nesta terceira temporada, Charles, Oliver e Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) investigam um homicídio nos bastidores de um espetáculo da Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) é uma estrela de Hollywood cuja estreia é interrompida pelo seu falecimento. Com a ajuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), o trio embarca no caso mais difícil de sempre. “Homicídios ao Domicílio” foi recentemente nomeada para 11 Emmy, incluindo Melhor Série de Comédia.

Acabar de Vez Com a Dor

Quinta, dia 10 | Netflix

Minissérie que relata acontecimentos verídicos e explora as origens e o rescaldo da crise dos opioides nos Estados Unidos, com destaque para as histórias dos responsáveis, das vítimas e de pessoas decididas a averiguar a verdade, cujas vidas foram transformadas para sempre pela invenção do fármaco OxyContin. Uma análise incisiva de temas como o crime, a responsabilidade e os sistemas que prejudicaram repetidamente centenas de milhares de norte-americanos.