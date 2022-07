Séries para ver hoje e nos próximos dias

Suspense, drama e ficção científica para ver na TV.

Anatomia de Grey

11/07 | RTP1 | 23h45 e 00h30

Nestes episódios, DeLuca fica irritado quando Meredith se apodera da pasta da paciente Suzanne, cujos sintomas continuam a impressionar os médicos. Jackson, Owen e Jo tratam de um casal com ferimentos provocados por um ataque de urso. Levi fica magoado com o facto de Nico não querer conhecer os seus pais. A seguir, Meredith e Carina questionam o comportamento atípico de DeLuca quando ele se voluntaria para uma tarefa que poderá colocar a sua vida em risco.

Detetive Maria Kallio

13/07 | Fox Crime | 22h00

Desta vez, Maria investiga o homicídio de uma prostituta que foi envenenada em direto num programa de televisão. Durante uma detenção, Maria atinge a tiro o principal responsável pela rede de tráfico sexual à qual a vítima pertencia e que é, também, suspeito do homicídio. Maria confia em Koivu para sobreviver ao homicídio. “Detetive Maria Kallio” é uma série sobre uma agente de 30 e poucos anos que sonha tornar-se advogada mas acaba a liderar um esquadrão de homicídios.

Os Durrel

13/07 | AXN White | 21h25

Uma viagem até aos anos 1930 para acompanhar a mudança da família Durrell para uma solarenga casa na ilha grega de Corfu, numa tentativa de fugir à opressiva vida doméstica e ao austero clima britânico. Louisa muda-se com os quatro filhos, Larry, Leslie, Margo e Gerry, e prepara-se para os grandes desafios que se avizinham. Esta quarta e última temporada promete um futuro vasto para esta família. Louisa abre uma nova casa de hóspedes, Larry luta para publicar o seu ousado romance enquanto vive aventuras amorosas com duas bailarinas e Leslie descobre uma paixão por tiro durante as horas livres deixadas pelo seu novo trabalho. Já Gerry, amante dos animais, ambiciona abrir o seu próprio jardim zoológico e Margo prepara-se para o desafio de abrir um salão de beleza. Todas as quartas-feiras, às 21h25.

Residente Evil: a série

14/07 | Netflix

Lutar pela vida contra o passado



Ano 2036. Passaram-se 14 desde a disseminação do fármaco Alegria ter causado um sofrimento atroz. Jade Wesker luta pela sobrevivência num mundo assolado por infetados sanguinários e criaturas que desafiam a compreensão. Neste cenário de carnificina, Jade vive assombrada pelo seu passado em New Raccoon City, pelas perturbadoras ligações do pai à sinistra Umbrella Corporation e, acima de tudo, pelo que aconteceu à irmã Billie. Contra todos esses

pesadelos, ela não vai desistir de lutar nas duas frentes de combate: contra os responsáveis pela epidemia e contra os perigosos infetados. Com Ella Balinska,Tamara Smart e Siena Agudong.