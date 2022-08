Cinco séries para acompanhar nos próximos dias

Do drama à aventura, passando pela ficção histórica, não faltam sugestões para ver, ao longo desta semana, na televisão e em streaming.

Um sopro da América

28/08 | RTP2 | 22h

Anos 1950. A presença militar americana na Alemanha Ocidental abre caminho a uma era de liberdade e capitalismo. Marie é filha de um agricultor de uma pequena cidade. A jovem prática e obediente deve assumir as responsabilidades da quinta e da família depois de os americanos expropriarem as terras dos Kastners e do seu pai ter caído numa melancolia profunda. Já Erika é filha do presidente da Câmara de Kaltenstein. É uma jovem extrovertida, com gosto pela vida, que vê a presença dos americanos como uma bênção. Enquanto a melhor amiga Erika recebe o novo mundo de braços abertos e aproveita a vida fácil com os americanos, Marie aguarda o regresso do noivo (e irmão de Erika) Siegfried, perdido na Rússia.

Terra Nova

29/09 | RTP1 | 00h15

O lugre Terra Nova encontra-se prestes a iniciar viagem para mais uma campanha nos bancos da Terra Nova. Pescadores e famílias vivem momentos de ansiedade. As mulheres pela partida dos maridos, filhos ou noivos e porque mais uma vez terão de sobreviver, em terra, às adversidades de uma vida de futuro incerto que caracteriza a sociedade portuguesa de 1930. Os homens porque sabem que pelo caminho terão de enfrentar tempestades. Mas esta viagem será marcada por vários acontecimentos inesperados.

As Aventuras do Jovem Voltaire

30/08 | RTP2 | 14h

Como é que Voltaire se tornou na pessoa que foi? Um dos maiores pensadores do mundo, conhecido pela sua inteligência, defensor da liberdade de expressão e religião, cujos escritos moldaram o curso da Revolução Francesa. Ação e drama histórico numa série de quatro episódios sobre o início e evolução de Voltaire. Com Thomas Soliveres, Christa Theret, Eric Caravaca e Hippolyte Girardot.

Detox

01/09 | Netflix

Aos trinta e poucos anos, Léa e Manon mudam as vidas radicalmente quando decidem terminar a relação tóxica com o mundo digital, num desafio que inclui também as suas famílias.

Duncanville

2ª a 6ª | Fox Comedy | 18h45

Estas aventuras incluem Duncan a visitar uma ilha privada de uma estrela do Twitch; Jack a ficar com ciúmes do “marido de trabalho” de Annie; e ainda o Sr. Mitch a ser promovido. Sem esquecer o primeiro beijo entre Duncan e Mia. Tudo recheado, claro, de muito humor.