Séries, documentários e outros programas em destaque esta semana

O concerto de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco no NOS Alive é um dos pontos altos da programação.

# NOS Alive – Concerto Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco

Dia 26/07, RTP1, às 23h00

Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco subiram ao Palco NOS no terceiro dia da recente edição do NOS Alive. A estação pública emite o espetáculo que juntou duas das mais conhecidas vozes e compositoras femininas nacionais da nova geração. Na véspera, a 25 de junho, pelas 22.45 horas, oportunidade para ver o concerto que Jorge Palma deu no Palco Heineken, no mesmo evento.

# Toda a Comida do Mundo

Dia 21/07 | Casa e Cozinha | às 22h30

Série conduzida pelo premiado connaisseur gastronómico Gary Takle que, ao longo de 15 episódios, percorre os Estados Unidos em busca de gastronomias únicas no mundo. Este primeiro episódio explora os restaurantes mais sofisticados do país, dando a conhecer os chefs criativos por trás das ementas e uma série de pratos singulares. Para ver de segunda a sexta-feira, sempre pelas 22.30 horas.

# Barbie & Chelsea: O Aniversário Perdido

Dia 21/07 | Panda | às 08h00

Ao longo de uma hora, a viagem de Barbie, Chelsea e a restante família Roberts a bordo de um cruzeiro. Chelsea está particularmente contente porque irá passar o seu sétimo aniversário neste navio. Mas, quando atravessam a Linha Internacional de Data, ela descobre que o seu aniversário se perdeu. Para o salvar, sai do barco e embarca numa aventura numa floresta encantada onde conhece três animais falantes que soam exatamente como as suas irmãs.

# 90 Day Fiancé: Before the 90 days

Dia 22/07 | TLC | às 20h50

Estreia da sexta temporada com mais histórias que carregam no romance. Oito novos casais vão tentar encontrar o amor de uma vida. Choques culturais são alguns dos obstáculos com que se vão deparar, mas também há ciúme, inseguranças e falta de confiança. Esses fatores podem determinar se um casal permanece junto ou não.

# Desconhecido: A Máquina do Tempo Cósmica

Dia 24/07 | Netflix

Com um acesso inédito aos bastidores da ambiciosa missão da NASA para lançar o Telescópio Espacial James Webb, esta série documental segue uma equipa de engenheiros e cientistas enquanto dá o próximo passo de gigante na demanda para entender o universo. São quatro episódios – a lançar um por semana – que contam histórias de aventura e exploração em territórios desconhecidos. Cada capítulo expande os limites do conhecimento, desbrava territórios e revela os segredos do nosso mundo através das histórias de pessoas notáveis.

# Homicide Hunter – The Man With No Face

Dia 26/07 | ID | às 22h00

O tenente Joe Kenda, um dos mais duros e experientes detetives de homicídios da história do ID, está de volta para uma emissão feita à medida do fãs de “true crime”. Este especial revela um caso que só ficou resolvido três décadas depois. A 5 junho de 1988, as autoridades de Colorado Springs, nos EUA, encontraram num beco o corpo sem vida de Mary Lynn Vialpandos, uma mulher e mãe de 24 anos. Tinha sido espancada e violada. Apesar dos esforços, os detetives não conseguiram reunir provas suficientes para encontrar o assassino e o caso foi caindo no esquecimento. Agora, mais de 30 anos após esse homicídio, um homem foi condenado graças aos avanços tecnológicos e da ciência forense.

# La Dama del Silencio: O Caso Mata Velhinhas

Dia 27/07 | Netflix

O ano 2000 não marca apenas o início de uma nova década na Cidade do México. Um tipo de homicídios deixa a polícia da capital alerta: idosas estranguladas nas suas casas. O perfil das vítimas causa revolta social e uma grande cobertura mediática. O gabinete do procurador-geral dedica vastos recursos à captura do primeiro assassino em série do país. As testemunhas descrevem o suspeito como uma pessoa alta, robusta e forte que se faz passar por enfermeira para ganhar a confiança das vítimas. Em janeiro de 2006, depois de mais de 40 homicídios, várias detenções falhadas e muitas contradições, uma mulher é detida. O seu nome é Juana Barraza. É conhecida no mundo da luta livre como La Dama del Silencio e batizada pelos meios de comunicação como Mata Velhinhas.