Semana do Mar volta a Setúbal com comida, música e passeios no Sado

Após pausa de dois anos motivada pela pandemia, a Semana do Mar regressa com atividades gratuitas no Porto de Setúbal, entre 17 e 23 de outubro.

A nível de passeios, a Semana do Mar propõe expedições gratuitas ao Santa Maria Manuela e NRP Sagres e da caravela Vera Cruz, nos dias 20, 21 e 22. Há também excursões com duração de uma hora pelo Sado em embarcações tradicionais, com saídas às 11, 15 e 17 horas nos dias 20, 21 e 22, e uma única saída às 11 horas no dia 23 (inscrições a partir de 13 de outubro em www.mun-setubal.pt).

Além dos simuladores de navegação, disponíveis de 20 a 23, haverá também experiências náuticas e batismos de mar, dia 22, no molhe exterior da zona ribeirinha (inscrição: www.boatcenter.pt). Ainda a 22, disputa-se uma regata no Sado.

No dia principal do evento, domingo 23, tem lugar a largada do NRP Sagres e da caravela Vera Cruz. Zarpam às 11 horas do cais. No mesmo período, parte também de Setúbal o Rally-Cruzeiro Setúbal-Lisboa, depois de a 21 se ter realizado o Rally-Cruzeiro Lisboa-Setúbal.

No que toca à gastronomia, a 20, 21 e 22 são dias de Veleiros ao Luar: Street Food & Music, com início às 17 horas. Dia 23 é vez do Gastronomia: Sabores da Pesca. Decorrem igualmente, a 22, os showcookings “Espécies improváveis da Costa de Setúbal” e “Degustação de vinhos & saladas de bivalves”.

Ao longo dos restantes dias pode-se assistir, a 17, a uma conferência e à atuação da banda da Armada (sujeita a levantamento de convite na bilheteira no dia) no Fórum Municipal Luísa Todi; a visitas guiadas ao Museu Oceanográfico do Portinho da Arrábida (dia 18; inscrição em [email protected]) e pelos terminais de carga do Porto de Setúbal (dia 19; inscrição em [email protected]). As exposições “Este mar é especial” e “Artes da pesca – Recordar o passado com os olhos no futuro” podem também ser visitadas em diferentes horários de 20 a 23 de outubro.

A Semana do Mar é resultado da parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, Associação Portuguesa de Treino de Vela e Marinha Portuguesa.