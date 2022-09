Seleção de programas que vale a pena ver na televisão esta semana

Conheça os destaques da Evasões relativamente a alguns dos filmes, séries e documentários previstos para esta semana, de vários géneros e transmitidos em diferentes canais e no streaming.

O Verdadeiro CSI

Dia 18/09 | AMC Crime | às 22h30

Uma única gota de sangue, um pequeno chumbo de um cartucho de caçadeira usado, um fragmento de um vidro estilhaçado, as marcas deixadas num corpo morto. O trabalho da polícia que depende de provas físicas e factuais é mais importante do que nunca e as condenações podem ser baseadas na mais pequena evidência. Esta série documenta o percurso de provas individuais desde o momento em que são descobertas na cena do crime até à análise microscópica em laboratórios especializados, revelando o papel que estas descobertas têm em cada investigação. Encontra ainda peritos – de investigadores de locais de crime a cientistas balísticos e patologistas forenses -que sabem que os seus resultados podem fazer a diferença entre uma pessoa inocente ser presa ou uma culpada sair em liberdade.

Restauradores de Rust Valley

Dia 20/09 | AMC Break | às 22h00

No sopé das Montanhas Rochosas, nos EUA, fica uma das comunidades automóveis mais singulares do mundo: Rust Valley. Esta quarta temporada acompanha o fanático por automóveis Mike Hall, o seu melhor amigo Avery e o filho Connor na oficina de restauro Rust Bros, onde dão tudo para recuperar a coleção de mais de 400 carros clássicos a apodrecer. Face a uma ameaça que pode fechar a oficina, Mike arrisca e prepara-se para leiloar a maior parte da estimada coleção para poder salvar alguns dos automóveis que lhe são mais preciosos. Falta saber se conseguirá fazê-lo.

Designing Miami

Dia 21/09 | Netflix

Os mais cobiçados designers de Miami, EUA, não são apenas rivais, mas também marido e mulher. Casa a casa, Eilyn e Ray Jimenez fazem por tornar o sul da Florida mais chique – ela com uma estética minimalista, ele com uma abordagem mais maximalista. Gerir as necessidades dos clientes abastados, das suas equipas de jovens designers, manter as famílias unidas (alguns membros das quais também são empreiteiros) e a relação um com o outro não é fácil, mas Eilyn e Ray, talentosos e com estilo, conseguem fazê-lo, sempre com uma dose nada negligenciável de humor.

O Verdadeiro Bling Ring: Golpe em Hollywood

Dia 21/09 | Netflix

Passados dez anos sobre os infames assaltos, os culpados cumpriram pena de prisão e estão prontos para contar a verdadeira história por detrás das invasões domiciliárias em Hollywood Hills que cativaram os EUA. Numa espécie de lição de vida para adolescentes da atualidade, esta série documental mostra o que pode acontecer quando uma cultura obcecada com a fama colide com a ascensão das redes sociais e fica totalmente fora de controlo.

Sergio Leone: Uma América Lendária

Dia 22/09 | RTP2 | às 23h30

Mais de 50 anos após a estreia do lendário “Aconteceu no Oeste”, o documentário de Jean-François Giré revela o destino de um homem cuja vida foi dedicada ao cinema, à amizade e à família: Sergio Leone. O realizador abraçou o cinema após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se o mais jovem assistente de realização na Itália. Os seus westerns italianos, inicialmente desprezados pelos críticos de cinema que os apelidaram de spaghetti western, foram uma revolução estética de um dos géneros clássicos de Hollywood, acabando por ser um sucesso mundial ao longo de gerações.