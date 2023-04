Seis sugestões de chocolates para a Páscoa

Se há doces que não podem faltar nesta altura do ano são os ovos, as amêndoas e os coelhos de chocolate. Ficam aqui algumas ideias de sítios onde comprar e de atividades para fazer nesta época.

Cinco dias de animação no WOW

De 6 a 10 de abril, o World Of Wine propõe um programa que conta com exposições de ovos de chocolate, caça aos ovos nos museus, workshops, sessões de showcooking, animação musical e um mercado de chocolate para celebrar a Páscoa.

Um concerto da Sociedade Musical 1º de Agosto – Banda de Música e Coimbrões vai abrir o evento, pelas 18.30 horas de dia 6, na praça central. No mesmo lugar, um ovo com três metros e meio de altura vai estar a adornar o espaço.

Às 14.30 horas de dia 7, Cátia Goarmon, mais conhecida como Tia Cátia, cozinha e dá a provar ovos de salame crocante e brownie de chocolate, figos e amêndoa. À chef que apresenta as suas receitas no canal 24 Kitchen segue-se Marco Costa, para um showcooking no dia 8, a partir das 15.30 horas. Mediante a compra de qualquer bilhete para os museus do WOW, a entrada nos showcookings é gratuita.

Os mais novos não ficam esquecidos. Na Lemon Plata, durante os cinco dias do evento, há um workshop para os mais pequenos, às 11 horas, às 14 horas, às 15.30 horas e às 17 horas. O preço é de 20 euros por criança e dá ainda direito a mais um bilhete para o Museu do Chocolate ou um brunch no restaurante VP.

Sugestões artesanais com a Pedaços de Cacau

Dedicada ao chocolate, a marca Pedaços de Cacau tem algumas recomendações artesanais.

Dando uma reviravolta às típicas amêndoas de chocolate, passa agora a contar com novos sabores: caramelo e flor de sal; framboesa; e canela. Os dois primeiros foram distinguidos no Prémio Nacional de Chocolate de 2022 e por sete euros é possível provar esta novidade.

Com recheio de brigadeiro, a Pedaços de Cacau criou um ovo da Páscoa que dispõe de três tamanhos: o mini, o médio e o gigante, que pesa mais que um quilo e meio. O preço varia consoante a dimensão, podendo ir desde os 5,50 euros aos 56 euros.

Por 16,50 pode ser adquirida uma caixa de bombons com sabor a limão, laranja e chocolate branco.

Há ainda o cabaz afilhado e o cabaz da Páscoa. O primeiro tem um custo de 19,90 euros e contempla ovinhos crocantes, um miniovo da Páscoa e uma caixa de napolitanas. Já o segundo, vem com amêndoas de chocolate de canela, 25 napolitanas de chocolate negro e uma caixa com napolitanas com amêndoa torrada e figuras de chocolate. Pode ser comprado por 34,70 euros.

As encomendas podem ser feitas através do site www.pedacosdecacau.pt.

Miss Brownie inova nos ovos

A confeitaria lisboeta Miss Brownie traz um catálogo recheado de opções.

Por 24 euros, há ovos que vão para lá do tradicional chocolate, como o red velvet com doce de limão; brigadeiro branco com oreo e nutella; e brownie de alfarroba e laranja.

Além dos ovos, há o coelho de brownie, a 22 euros, que pode ser coberto com doce de leite, caramelo salgado ou brigadeiro, consoante a escolha do cliente. Não esquecendo o bolo pretty bunny, com massa e recheio personalizável (em que um quilo e meio tem o valor de 39 euros), e a toca do coelho, um tronco de salame de brownie que serve em média 15 fatias, e que tem o custo de 20 euros.

Os doces podem ser encomendados através dos contactos telefónicos (918 110 709 ou 964 560 253).





Arcádia junta sabores clássicos aos mais surpreendentes

No ano em que comemora nove décadas, a Arcádia traz novos sabores para assinalar a Páscoa, não esquecendo os mais tradicionais.

As drageias de licor Bonjour pintadas à mão pelas bordadeiras da Arcádia apresentam várias formas, como bebés, legumes e frutos. Estão disponíveis em embalagens de 150 gramas, caixas premium, caixotes, ou em ovos de chocolate, com preços que vão desde os 7 euros aos 24,50 euros.

Com mais de quinze sabores, há novas embalagens de amêndoas. Desde caramelo salgado, côco, nougat crocante até ao creme de avelã, frutos vermelhos, café e limão, opções não faltam. Em caixas de 200 e 225 gramas, custam entre 7 euros e 7,50 euros. Além das embalagens, há também uma nova linha retro de latas de amêndoas de chocolate de leite, chocolate negro, lilás, nougat crocante e de caramelo salgado, por 11, 50 euros.

A Arcádia conta também caixas premium. Uma dela custa 19 euros e junta cinco sabores numa única embalagem. A outra é uma caixa de sortidos composta por amêndoas e drageias de licor Bonjour, com o custo de 17,50 euros.

Os ovos Decor, recheados com amêndoas de chocolate de leite ou chocolate negro, encontram-se disponíveis também em formato de coração. Com imagens de pinturas estilo marche, vão desde os 100 aos 450 gramas, podendo o preço variar entre os 9,50 euros e 28,50 euros.

Os produtos da Arcádia podem ser adquiridos nas lojas físicas e através do site, com portes de envio gratuitos em compras superiores a 30 euros e com entregas em 48 horas.

Tradição com a Leitaria da Quinta do Paço

A gama de Páscoa já está disponível em todas as lojas e plataformas da Leitaria da Quinta do Paço.

Este ano, a especialidade centra-se no Choux da Páscoa. Com massa choux com craqueline, base de bolacha fina de avelã e recheio de chantilly com cobertura de amêndoas torradas e fios de ovos, o produto tem o valor de 3,90 euros. É possível juntar o doce às amêndoas artesanais, formando um pack que pode ser comprado a 10 euros.

A habitual coroa da Páscoa não fica de fora do menu. Com os mesmos sabores clássicos, tem o custo de 36 euros.

Até 9 de abril, a gama está disponível em todas as lojas e através do site www.lqp.com.

Os habituais ovos e amêndoas da Chocolataria Equador

A Chocolataria Equador traz de volta a esta altura os seus ovos e as amêndoas, em que o chocolate negro, de leite e branco são protagonistas.

O chocolate é produzido com cacau de São Tomé e Príncipe, açúcar não refinado, baunilha de Madagáscar e leite dos Açores, onde posteriormente são adicionados frutos secos. Toda a produção é feita internamente e por isso só é possível encontrar os produtos nas lojas de marca Chocolataria Equador no Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, Barcelona e Girona, ou através do site www.chocolatariaequador.com