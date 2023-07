Seis séries para ver na televisão nos próximos dias

Blanca, uma série sobre uma jovem cega que integra a esquadra de San Teodoro, em Génova, é a sugestão para hoje, segunda.

Blanca

Dia 3 | AMC | 22h10

A esquadra de San Teodoro, em Génova, acolhe com ceticismo Blanca, uma jovem cega que finalmente pode realizar o sonho que alimentou desde a infância: ser assessora da polícia. Blanca rapidamente mostra que pode apresentar um ponto de vista original nas investigações.

Transporter

Dia 4 | AMC | 22h10

Um homem, um carro, uma encomenda para transportar. Estes são os pontos essenciais desta série de ação baseada nos filmes com o mesmo título, criados por Luc Besson e Robert Mark Kamen. Ao longo de 12 episódios, segue-se o percurso de Frank Martin (Chris Vance), ex-agente das Forças Especiais com uma habilidade inata para conduzir e especialista em técnicas de sobrevivência e combate. Ele leva qualquer coisa a qualquer lugar, sem fazer perguntas, e cumpre sempre a sua missão guiando-se por três regras: “Nunca mudar o tratamento”, “Não usar nomes” e “Nunca abrir a encomenda”. Também com Andrea Osvárt, François Berléand, Delphine Chanéac e Charly Hübner.

A Minha Vida Dava um Crime

Dia 5 | FOX Crime | 22h00

Estreia da terceira temporada. Nestes novos episódios, a verdade supera a ficção quando um autor de livros policiais é encontrado morto e Alexa descobre um enredo mais macabro do que qualquer um dos romances da vítima. Além disto, quando ela investiga a morte de uma jovem professora num clube de tango, torna-se difícil perceber quem conduz quem, numa dança perigosa para desvendar a verdade. Com Lucy Lawless, Rawiri Jobe, Ebony Vagulans, Alex Andreas e Joe Naufahu.

Amores Que Matam

Dia 5 | RTP2 | 22h00

Após a trágica morte do marido, encontrado sem vida ao pé de um penhasco perto de casa, Val Ahern (Dervla Kirwan) investiga o que lhe terá acontecido nas horas seguintes a ter causado o caos ao anunciar a separação na sua festa de aniversário. Ao começar a questionar o seu relacionamento com a família Val descobre, aos poucos, que uma complicada rede de mentiras, enganos e traições pode estar na base da tragédia. Reexaminando a vida do homem com quem foi casada durante 30 anos, explora os relacionamentos de Denis com as filhas, enteada e irmão. E quanto mais Val investiga os segredos de família, mais percebe o quanto o comportamento manipulador de Denis afetou cada elemento da família, enfrentando a constatação de que um deles pode ter sido levado a cometer um crime.

Back to 15

Dia 5 | Netflix

Anita tem de viajar no tempo até aos seus 15 anos para tentar corrigir a vida da irmã Luiza. Contudo, Joel pirateia a sua conta do Floguinho e também se torna viajante no tempo. Ao fim de um dia em que ele interfere na vida de toda a gente, Anita regressa a 2021 e descobre que o seu momento perfeito em Paris com Henrique não existiu. Anita e Joel têm de unir esforços para deixar tudo como estava e corrigir o futuro. No meio de tudo isto, ela ainda tem de decidir com quem quer estar: Henrique ou Fabrício.

Nos Meandros da Lei

Dia 6 | Netflix

Novos episódios. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) é um idealista iconoclasta que exerce advocacia no banco traseiro do seu Lincoln, aceitando casos de todos os tipos, na cidade de Los Angeles. Baseada na série de romances best-seller de Michael Connelly, esta segunda temporada de “Nos meandros da lei” inspira-se em “A quinta testemunha”, o quarto volume da série “The Lincoln lawyer”. Conta ainda com Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson no elenco.