Seis séries para ver esta semana

Monarch

29/11 | AXN White | 21h25

Segredo guardado a sete chaves

A família Roman tem uma herança multigeracional no ramo da música country, dominando este género. A família é liderada pela matriarca Dottie (Susan Sarandon) e por Albie (Trace Adkins), que juntos construíram esta aparentemente inabalável dinastia. Porém, a origem desse património musical não aconteceu como todos pensam. Os Roman guardam vários segredos a sete chaves e Nicky (Anna Friel) fará de tudo para que ninguém saiba da verdade, assegurando a sua herança. Uma série com Susan Sarandon como cabeça de cartaz, também com Kevin Cahoon, Joshua Sasse e Martha Higareda, realizada por Melissa London Hilfers, para ver todas as terças-feiras, pelas 21.25 horas.

O paciente instável

30/11 | Disney+

O psicólogo Alan Strauss (Steve Carrel) é aprisionado por um paciente, Sam (Domnhall Gleeson), que revela ser um assassino em série. Sam faz uma exigência terapêutica invulgar: que Alan consiga conter os seus impulsos homicidas. Para sobreviver, o psicólogo tem de descomprimir a mente perturbada de Sam e impedi-lo de matar outra vez. O maior problema é que Sam recusa-se a abordar tópicos críticos. Durante o tempo em que é mantido preso, Alan descobre não só quão profunda é a obsessão do criminoso, mas também o trabalho que terá para reparar os problemas na sua própria família.

Intuição criminal

01/12 | AXN | 23h40

Estreia da sétima temporada. Angelika Schnell é uma polícia caótica. Confia mais na voz interior do que em factos, o que a leva a tirar conclusões peculiares. Além disso, a sua personalidade também a conduz a várias discussões com o ex-marido, o médico-legista Stefan Schnell, e os dois assistentes, Franitschek e Maja. Nos novos episódios, Angelika regressa com a sua equipa para mais casos em que a linha entre factos e intuição fica bastante ténue. Com Ursula Strauss e Andreas Lust.

The Palast

01/12 | RTP2 | 22h00

Neste episódio: no outono de 1989, um novo espetáculo no Friedrichstadt-Palast estreia-se com Christine no papel principal. A coreografia ficou a cargo de um inglês e as autoridades da Alemanha Oriental mostram o seu desagrado. Toda a família de Christine está reunida na plateia, mas a caminho da estreia, Marlene é presa na fronteira. Poucas horas após a estreia, Christine também é presa. A situação agrava-se e Marlene precisa de pedir ajuda ao pai. Após 28 anos, ele regressa à Alemanha Oriental.

Investigação criminal: Hawai’i

01/12 | Fox | 22h15

Estreia da segunda temporada. Um dos franchises televisivos mais bem-sucedidos do mundo continua, agora nas praias sedutoras do estado de Aloha. A primeira agente especial feminina no comando do NCIS Pearl Harbor, Jane Tennant (Vanessa Lachey), prospera através da confiança e estratégia no seio de um sistema que a tem tentado puxado para trás a cada conquista. No primeiro destes novos episódios, a equipa de Tennant vai poder contar com a ajuda dos agentes da série original “NCIS” Nick Torres (Wilmer Valderrama) e Jessica Knight (Katrina Law) para, em conjunto, encontrarem o paradeiro de The Raven na ilha de Oah.

Investigação criminal: Los Angeles

01/12 | Fox | 23h05

Estreia da 14.ª temporada. A equipa de “Investigação criminal” procura um suspeito e um motivo para o crime após um ataque àbomba num edifício de grandes dimensões, onde os drones de combate militares são montados. Callen (Chris O’Donnell) e Kilbride (Gerald McRaney) recebem notícias preocupantes sobre um corpo encontrado na Síria.