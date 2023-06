Seis séries para seguir esta semana na TV

Fantasia, drama e aventura em destaque nas séries para ver esta semana.

Saving Hope

05/06 | Fox Life | 21h30

Série centrada na vida dos médicos e enfermeiros do Hospital Hope Zion, em Toronto, no Canadá. A cirurgiã Alex Reid (Erica Durance) fica em estado de choque quando o seu carismático noivo – o chefe de cirurgia Charles Harris (Michael Shanks) – entra em coma. Enquanto Alex e um novo cirurgião trabalham em conjunto para salvar a vida do colega, este abandona o seu corpo e começa a vaguear pelo hospital como se fosse um espírito. É então que reflete sobre a verdadeira natureza da sua experiência.

The Equalizer

05/06 | Fox | 22h15

Nesta segunda temporada, precisamente quando ponderava pôr um ponto final no seu trabalho como The Equalizer, McCall é novamente requisitada para ajudar Marcus Dante a encontrar o grupo de assaltantes de um banco. Além disto, vê-se na mira de uma agência de inteligência governamental estrangeira quando uma amiga, filha de um diplomata, procura a sua ajuda para encontrar o irmão desaparecido. Entretanto, Dante enfrenta suspeitas de um colega encarregue de encontrar a identidade da justiceira.

As Rainhas de Barracuda

05/06 | Netflix

Livremente inspirada em acontecimentos verídicos, esta série acompanha Lollo, Klara, Frida e Mia, quatro raparigas do bairro de Djursholm, em Estocolmo, que, nos anos 1990, levam a cabo assaltos numa tentativa de se rebelarem, viverem emoções fortes e vingarem-se dos homens que as magoaram. A série traça o retrato de um mundo em que a impunidade é só para alguns.

Hudson & Rex

05/06 | AXN | 22h00

Estreia da quarta temporada. A aventura de Hudson e Rex começa no parque de campismo, quando dois alpinistas são encontrados mortos perto de um trilho isolado. A equipa inicia uma investigação para encontrar o suspeito por detrás destas mortes. Mas será que os crimes ficam por aqui? É o que a dupla de St. John’s irá descobrir. Nesta nova temporada, a equipa de Major Crimes fará parte de uma nova unidade móvel em que as capacidades, os recursos e o trabalho de equipa continuam a garantir que a justiça se faz. Com John Reardon, Mayko Nguyen e Kevin Hanchard nos principais papéis.

The Good Karma Hospital

07/06 | AXN White | 21h25

Um ano depois da sua chegada à Índia, Ruby Walker será desafiada por Lydia Fonseca a sair da zona de conforto e a desenvolver as suas capacidades enquanto médica. Para além das mudanças no trabalho, a vida pessoal da jovem médica dá uma grande volta: Ruby mudou-se para o seu próprio apartamento e vai ligar-se à sua herança indiana de uma forma surpreendente quando um familiar há muito desaparecido entra em contacto com ela. Esta descoberta aproxima-a de Gabriel Varma.

Eu Nunca…

08/06 | Netflix

Estreia da quarta temporada da comédia de autodescoberta sobre a complexa vida de uma adolescente indo-americana. A série é protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan no papel de Devi, uma estudante sobredotada que se mete em apuros por ferver em pouca água. “Eu Nunca…” foi criada pelas produtoras executivas Mindy Kaling e Lang Fisher, com Fisher a assumir também as funções de diretora de produção. Uma produção da Universal Television.