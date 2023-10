Seis séries em exibição esta semana na TV

Séries documentais, juvenis e de crime para ver por estes dias.

Does Murder Sleep?

23/10 | ID | 22h00

Série que explora casos de pessoas assassinadas enquanto dormiam. Foi no momento de maior vulnerabilidade que estas pessoas morreram, muitas delas sem se aperceberem do que lhes aconteceu. Cada episódio é uma jornada na qual detetives têm que quebrar segredos, desvendar enredos complicados e enfrentar as profundezas da natureza humana em busca por justiça para as vítimas. Uma visão sombria do que acontece quando as luzes se apagam e o mundo adormece.

Alvin & os Esquilos

23/10 | Panda+

Estreia da quarta temporada da série de animação. Com os seus irmãos, Theodore e Simon, e as melhores amigas, as Chipettes, Brittany, Jeanette e Eleanor, Alvin vai trazer uma montanha-russa de peripécias, música e riso. Como será que o pai Dave vai conseguir controlar este bando peludo de esquilos cheios de energia? O canal disponibiliza cinco episódios por semana a cada 15 dias.

Portunhol

23/10 | RTP1 | 23h00

Uma série documental de sete episódios sobre terras irmãs na fronteira mais antiga da Europa: a raia luso-espanhola. A distância entre o que se ganha, o que se gasta, o que se come, o que se dorme, mas também como ambas as culturas se misturam para lá do traço invisível que separa os dois países. A raia dos caramelos, a raia da gasolina mais barata, a raia das guerras e dos tratados de paz, a raia do contrabando, a raia em festa. De Norte a Sul em busca de histórias que dissolvem fronteiras. Em portunhol. Realização e autoria de Ana Delgado Martins.

Morangos com Açúcar

23/10 | TVI e Amazon Prime Video

Está de regresso a série juvenil de sucesso, com um outro retrato do começo de um ano escolar no Colégio da Barra, onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados. O popular, os verdadeiros influenciadores, e os alternativos, que procuram novos caminhos e novas ideias. Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças. Mas os caminhos que tomam são bastante diferentes. Com Henrique Gomes, Margarida Corceiro, Madalena Aragão, Fernanda Serrano, Ana Lopes, Beatriz Frazão, Pedro Teixeira, Simão Fumega e Tomás Taborda.

A Cidade do Medo: Nova Iorque Contra John Gotti

24/10 | Netflix

Estamos em 1985 e John Gotti é o homem mais poderoso de Nova Iorque, bem como o mais vigiado. A sua execução pública do “capo dei capi” Paul Castellano dá início a uma série de eventos que coloca o jovem mafioso à cabeça da mais poderosa família da máfia dos Estados Unidos. À medida que os tentáculos criminosos de Gotti penetram no coração da cidade, procuradores e autoridades fazem o que podem para derrubar o carismático padrinho. Os criadores de “A cidade do medo” trazem esta série documental da Netflix, dividida em três partes, que narra a ascensão e queda meteóricas de Gotti, tal como relatado por aqueles que ajudaram a derrubá-lo.

A Vida no Nosso Planeta Azul

25/10 | Netflix

Esta é a história da batalha épica que a vida trava para prosperar e sobreviver na Terra. Atualmente, existem 20 milhões de espécies no nosso planeta, mas este número representa apenas uma gota de água no oceano da vida – 99% dos habitantes da Terra extinguiram-se no nosso passado longínquo. A história do que aconteceu a estas dinastias – a sua ascensão e a sua queda – merece ser contada. Numa parceria com a Industrial Light & Magic, esta série utiliza tecnologia recente e avanços científicos para devolver a vida a criaturas há muito extintas. “Life on our planet” (título original) revela a incrível história da vida na Terra.