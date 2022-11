Seis ideias para festejar o São Martinho com pão, castanhas e vinho, de Norte a Sul

O tradicional São Martinho está à porta, e com ele diversos programas para o assinalar, um pouco por todo o país. Não faltam as castanhas assadas, o vinho e a música, nesta seleção de propostas para diferentes bolsas. E algumas festas são de entrada livre.

#1 – Magusto e lavragem da vinha com cavalos

Quinta D’Azinheira | Santa Marta de Penaguião | Em novembro

Sabores tradicionais servidos em ponte de ferro, visita à adega e prova de vinhos são algumas das propostas da Quinta D’Azinheira, em Alvações do Corgo, Santa Marta de Penaguião, no Douro. Neste mês de novembro, até dia 15, os visitantes são convidados a celebrar o São Martinho com um almoço onde não faltam as castanhas assadas e os vinhos daquela quinta familiar, a troco de 35 euros por pessoa. E ao longo de todo o mês podem acrescentar à refeição outra experiência, que lembra tempos antigos e tem um custo de 50 euros por pessoa: a lavragem da vinha com recurso a cavalos.

#2 – Festa do Caldo (com direito a potes de ferro e castanhas)

Restaurante T&C/WOW | Vila Nova de Gaia | 11 a 13 de novembro

A chamada Festa do Caldo chega no próximo fim de semana ao restaurante T&C, localizado no WOW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia. Entre as 12 e as 23 horas, vão ser servidos caldo de nabos e feijão vermelho, com broa de milho (3 euros); sopa de pedra (4 euros) e feijoada à transmontana, com carnes de porco e novilho, fumados, feijão vermelho e arroz branco (12 euros). Os convivas vão encontrar na esplanada – protegida da chuva, se necessário – o lume e os potes de ferro onde vão ser confecionadas aquelas propostas, e ainda um assador de castanhas. Os pratos vão estar disponíveis também dentro do restaurante, que conserva a carta habitual. Recomenda-se marcação prévia.

#3 – Vinhos novos, almoço na vinha, fogo de chão e música

Adega Mãe | Torres Vedras | 12 de novembro

Provar os vinhos novos e almoçar na vinha. Eis um resumo do programa de São Martinho agendado, para o próximo dia 12, na AdegaMãe, em Torres Vedras, a meia hora de Lisboa. O arranque é às 11.30 horas, com uma visita à adega e prova dos vinhos que são fruto da mais recente vindima. Ao almoço, saboreia-se tiborna de bacalhau, sopa de pedra, porco no espeto, filhoses de abóbora e broas, sem esquecer os vinhos de inspiração atlântica da casa. E à tarde, chegam, por fim, as castanhas assadas em fogo de chão e a música. A atividade cinge-se a 80 inscrições e tem um custo de 55 euros.

#4 – Visitas a adegas, provas comentadas e muita festa

Vários produtores | Distrito de Setúbal | Em novembro

No São Martinho , aproxima-se outra celebração ligada ao universo dos vinhos: o Dia Mundial do Enoturismo é celebrado no segundo domingo de novembro, como lembra a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, em comunicado. E para assinalar a data – 12 de novembro – há vários produtores da região a desenvolver programas especiais. A Adega de Palmela, por exemplo, propõe visita guiada à adega, com prova comentada do vinho da nova colheita 2022 Rosé e Abafado Pedras Negras, degustação de queijo de ovelha, pão cozido em forno de lenha e castanhas, com um custo de 25 euros por pessoa. Já a Adega ASL Tomé, em Pinhal Novo, promove uma festa de São Martinho, de acesso livre, com venda de castanhas, bifanas e entremeada, complementada com atividades culturais, como música, teatro e exposições. E há mais para fazer, noutros pontos do distrito.

#5 – Música antiga, petiscos, água-pé e sobremesas

Centro Cultural do Poceirão | Palmela | 10 de novembro

Petiscos da época e animação marcam a festa de São Martinho que tem lugar, no próximo dia 10, no Centro Cultural de Poceirão. A festa começa às 21 horas e inclui um concerto do grupo Strella do Dia, que procura cruzar a música da atualidade com influências da Idade Média europeia. Recorrem, pois, a instrumentos musicais antigos, da gaita-de-foles ao corno, passando por outros, como os crótalos (parecidos com castanholas), a tarota, a gralla ou o timbalão. A entrada é gratuita, mas os participantes são convidados a levar água-pé ou uma sobremesa como contributo para a iniciativa, integrada no projeto “Palmela É Música” e organizada pela Câmara, União das Freguesias de Poceirão e Marateca e Movimento Associativo.

#6 – Entre vinhos de talha, queijos e outros produtos alentejanos

Adega José de Sousa | Reguengos de Monsaraz | Até 30 de novembro, às 11 ou às 15 horas

“No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho.” Eis o mote de mais um programa desenvolvido pela Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, desta feita para comemorar o São Martinho. Ao longo de todo o mês, a casa, situada entre planícies alentejanas, disponibiliza uma visita às suas adegas: a Adega dos Potes, que guarda 114 talhas de barro, onde ainda se usa um método ancestral de fermentação; e a Adega Moderna, com as suas 44 cubas de inox, vocacionada para a criação de vinhos jovens. Os visitantes – pelo menos dois – podem provar o vinho novo vinificado nas talhas, outros dois vinhos produzidos ali, e acompanhar tudo com uma degustação de produtos regionais (queijo ovelha, enchidos, pão alentejano e azeite). Na volta, levam de oferta uma garrafa de vinho e um saquinho de castanhas para assar. A experiência custa 26 euros por pessoa (7,50 euros para crianças; bilhete família, para dois adultos e duas crianças, no valor de 60 euros).