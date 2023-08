Seis filmes para uma sessão de cinema em casa

Conheça a seleção desta semana.

# Uma Mulher do Outro Mundo

Dia 19/08 | NOS Studios | às 21h15

Charles é um escritor que se debate com um doloroso bloqueio criativo. Um dia, assiste com a sua mulher, Ruth, a um espectáculo da Madame Acarti, uma médium que, de tão insólita, lhe parece perfeita para servir de inspiração para a protagonista da sua próxima obra. É assim que, numa tentativa de a conhecer melhor, contrata os seus serviços. Contudo, numa sessão espírita que Charles organiza com ela e mais alguns amigos, algo de estranho acontece: o fantasma da sua falecida mulher é invocado do além.

# Uma noite em Banquecoque

Dia 20/08 | Fox Movies | às 21h15

Um assassino chamado Kai (Mark Dacascos) voa para Banguecoque, arranja uma arma e pede um táxi, acabando por oferecer muito dinheiro à motorista para que o conduza durante toda a noite, enquanto tenta matar todos os seus alvos. Filme de ação, com realização de Wych Kaosayananda. Ainda com Kane Kosugi, Julie Condra, Vanida Golten, Prinya Intachai e Michael S. New.

# Um Dia de Mãe

Dia 20/08 | AXN White | às 21h25

Sandy é a mãe solteira de dois rapazes. Ela luta por se manter de pé, apesar de ainda não ter superado o facto de ter sido trocada pelo marido por uma mulher mais jovem. Miranda é uma escritora famosa que hoje se arrepende de ter dado a sua filha Kristin para a adoção. Kristin – hoje uma mulher prestes a constituir a sua própria família -, decide que é chegado o momento de reencontrar a progenitora e fazer as pazes com o passado. Jesse, a melhor amiga de Kristin, percebe as angústias desta e dá-se conta do quão distante se sente da sua própria mãe e o quanto deseja fortalecer os laços. Estas mulheres vão ver os seus destinos cruzarem-se de um modo totalmente inesperado. De Garry Marshall. Com Jason Sudeikis e Jennifer Aniston.

# BlacKkKlansman – O Infiltrado

Dia 20/08 | Hollywood | às 21h30

Colorado, EUA, final da década de 1970. Ron Stallworth torna-se o primeiro detetive negro a entrar na polícia de Colorado Springs, o que não é fácil em termos da forma como é recebido e tratado pelos colegas. Um dia, acaba por se infiltrar na secção local do Ku Klux Klan, falando ao telefone com os líderes, ganhando o respeito deles e mandando ir às reuniões, em seu lugar, um colega que é branco e judeu. Ao mesmo tempo, vai-se apaixonando por uma líder local de direitos civis. Baseado no livro de memórias do próprio Stallworth, uma figura da vida real, é um filme entre o drama e a comédia, realizado por Spike Lee. Com John David Washington e Adam Driver.

# O Rei Macaco

Dia 18/08 | Netflix

Uma comédia cheia de ação para toda a família que acompanha um macaco carismático munido da sua vara de combate mágica numa aventura épica contra cem demónios, um rei dragão excêntrico e o seu maior inimigo: o seu próprio ego! Durante as suas viagens, acaba por conhecer uma jovem aldeã que põe à prova a sua atitude egocêntrica e lhe mostra que até a mais pequena pedra pode ter um grande impacto no mundo. Realizado por Anthony Stacchi e com vozes de Jimmy O. Yang e Bowen Yang.

# Calma de Morte

Dia 21/08 | Cinemundo | às 22h30

Depois de uma verdadeira tragédia familiar, o casal John e Rae Ingram passa férias num iate isolado no meio do mar. Só que a tranquilidade transforma-se lentamente em inquietação quando salvam um estranho de um barco que se está a afundar e cuja presença se torna cada vez mais desconfortável, incómoda e até perigosa. Realizado por Phillip Noyce, o filme cheio de suspense conta com as principais interpretações de Nicole Kidman, Sam Neill e Billy Zane.