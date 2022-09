Seis experiências de vindima de norte ao centro do país

A época da colheita está aí, e com ela regressam os programas de enoturismo que convidam a meter mãos à obra e participar nos afazeres diários das vinhas e adegas. Conheça algumas propostas na região dos Vinhos Verdes, Dão, Bairrada, Tejo e Lisboa.

# Quinta do Ameal | Vinhos Verdes

Pela primeira vez, a Quinta do Ameal, em Ponte de Lima, abre as portas a quem quiser participar na sua vindima, com um programa exclusivo que acontece no dia 17 de setembro. O dia começa às 10h30 com um passeio pelas vinhas e participação nas vindimas com colheita manual de uva. Segue-se a visita à adega e seleção de uvas na mesa de escolha. Depois, os participantes podem fazer uma prova de mostos em diferentes estados de fermentação e de vinhos da Quinta do Ameal. O programa termina com um almoço, e inclui ainda um kit de vindima (t-shirt, chapéu de palha e garrafa de água reutilizável). Tem o custo de 80 euros por pessoa e para participar é necessária reserva prévia através do número 258 947 172 ou e-mail [email protected]

# Quinta de Lemos | Dão

Para celebrar a época das vindimas, a Quinta de Lemos volta a receber visitantes para um programa que além da apanha da uva inclui também uma visita guiada e uma prova de vinhos acompanhada por petiscos, tal como a pisa do lagar (sujeito a disponibilidade). A experiência das vindimas na Quinta de Lemos está disponível durante o mês de setembro (de segunda a sexta-feira) e os interessados deverão reservar com 48 horas de antecedência para [email protected]

O programa tem um custo de 100 euros por pessoa, os visitantes entre os 13 e os 18 anos têm 50% de desconto e a experiência é gratuita para crianças até aos 12 anos. Adicionalmente, fica também a oportunidade de conhecer o restaurante Mesa de Lemos, a cargo do chef Diogo Rocha. Está inserido na Quinta de Lemos e o único com uma estrela Michelin na região centro de Portugal.

# Caminhos Cruzados | Dão

Na proposta de vindima da Caminhos Cruzados, os visitantes começam a apanha da uva às 11h, e uma hora depois realizam uma visita à área de receção, prensagem, vinificação e sala de estágios, para que todos possam aprender sobre todo o processo de produção de vinho. No final, fazem uma prova. Esta experiência tem o valor de 35 euros por pessoa. Existe ainda outra opção que inclui pequeno-almoço, apanha da uva, visita à área de receção, prensagem, vinificação e sala de estágios e a prova de três vinhos, cujo valor é de 45 euros por pessoa. Quem preferir pode ainda optar pelo programa que inclui pequeno-almoço beirão, vindima, visita e almoço harmonizado pelo valor de 75 euros por pessoa. Os programas estão disponíveis durante o mês de setembro, podendo ser prolongados para outubro. As reservas deverão ser realizadas de forma antecipada através dos seguintes contactos: 232940195 ou [email protected]

# Rota da Bairrada

O programa da Rota da Bairrada, cujo produtor muda em função da oportunidade de se participar na vindima, tem início às 10h, com receção dos participantes no Espaço Bairrada da Curia – e sede da Associação Rota da Bairrada, junto à Estação de Comboios. Reunidos, seguem para a vindima. Às 12h30 é tempo de fazer uma pausa na vinha, para um piquenique com leitão e doces regionais. As atividades são retomadas por volta das 14h30, com visita guiada a uma adega ou cave bairradina. O programa termina no ponto de partida, com uma harmonização de espumante e um ‘amor da Curia’. A experiência está disponível durante os meses de setembro e outubro (de segunda-feira a sábado), a partir de 75 euros por pessoa. É necessário fazer marcação prévia através do número 231 503 105 ou do e-mail [email protected]

# Adega do Cartaxo | Tejo

A Adega do Cartaxo apresenta dois programas para viver as vindimas de perto. O primeiro tem um valor de 5 euors e inclui a receção dos participantes com welcome drink e uma breve apresentação da empresa; visita à adega e prova comentada de alguns dos seus Vinhos do Tejo. Com uma oferta mais alargada, em que se soma às atividades acima um passeio pelas vinhas, com explicação das diversas castas, a experiência de vindimar e almoço, há um programa disponível por 30 euros, valor que inclui ainda uma t-shirt e um chapéu de palha. A experiência realiza-se de segunda a sexta-feira, durante o mês de setembro, e deve ser feita marcação com 48h de antecedência através do número 243 770 287 ou do e-mail [email protected]

# Quinta de Chocapalha | Lisboa

O programa “Wine Lover Chocapalha” é composto por uma visita guiada às vinhas e à adega encuanto decorrem os trabalhos da vindima, e também à sala de barricas, na companhia de um dos membros da família Tavares da Silva, proprietária da quinta. Inclui ainda uma prova privada de três vinhos (incluindo um topo de gama), harmonizados com charcutaria local. As marcações das visitas, poderão ser feitas através do site ou dos contactos: 263 769 317 | [email protected] O programa tem o custo de 36 euros por pessoa.