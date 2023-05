Sea Salt Collective volta à Ericeira com música, cinema, comida e cocktails

É já no fim de semana de 20 e 21 de maio que o bar La Barraque, no hotel You and The Sea, na Ericeira, recebe a 10.ª edição do Sea Salt Collective. A agenda inclui música, cinema, gastronomia, cocktails de autor e outras atividades.



Arte, design, comida, workshops, conversas, cinema ao ar livre, marcas e artistas musicais de renome nacional e internacional prometem animar a primeira edição deste ano do Sea Salt Collective, focada nas temáticas da vida consciente, sustentabilidade e conexão com a natureza. Acontece tudo no bar La Barraque, no hotel You and The Sea, na Ericeira, no fim de semana de 20 e 21 de maio.

Segundo comunicado, a iniciativa celebra “marcas e criadores nacionais em ascensão” e terá workshops e ateliês durante todo o fim de semana, das 11h às 22h. Além de colocarem as mãos na massa, os participantes poderão provar a comida da Kitchenette and Friends, entre outras marcas de comida de rua, bem como do restaurante Jangada, do próprio hotel. Ou, então, aproveitar a tarde para aprender skate surf com a ajuda das Ocean Sister.

A agenda de conversas (talks) prevê, para sábado, uma sessão sobre Alimentação Áyurveda, seguindo-se workshops sobre tingimento natural (Tinctorium Studio) e cestaria artesanal. Domingo, dia 21, haverá uma talk sobre regeneração da terra dada pelo Lugar da Terra. A terminar, um brinde ao evento, com o cocktail Sea Salt elaborado pela barmaid Constança Raposo, do Toca da Raposa.

Na música, o destaque vai para a artista Da Chick, que porá música groove no sábado, enquanto domingo será a vez da roda de samba de Serginho e do set Rádio Cacheu tomarem conta do espaço. O cinema ao ar livre decorre em ambos os dias, bem como o espaço dedicado a marcas de moda e estilo de vida. Para os mais novos haverá uma programação com pinturas, música e teatro no Little Fish Area, a cargo da ilustradora Marigosa e da Caixa Voadora.

O evento tem um valor de entrada de 10 euros para todo o dia (incluindo cinema) e de cinco euros para quem quiser assistir apenas ao cinema ao ar livre. As crianças até aos 12 anos não pagam e os companheiros de quatro patas são bem-vindos. O Sea Salt Collective foi fundado há dois anos por Mariana Ricciardi, Patrícia e Joana Faustino, apaixonadas por cultura, design, arte e cinema. A 10.ª edição terá outras datas ainda este ano: 15 e 16 de junho; 9 e 10 de setembro e 9 e 10 de dezembro.