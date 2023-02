Sé Catedral Hotel Porto vai ter festa de Carnaval com concurso de máscaras

Este sábado, o Sé Catedral Hotel Porto convida a celebrar o Carnaval com um concurso de máscaras.

Na cidade Invicta, o Sé Catedral Hotel Porto – Tapestry Collection by Hilton promete recriar o espírito carnavalesco, entre as 18h30 e as 22h30.

O hotel vai receber todos os mascarados que quiserem passar uma noite diferente. Além do bar, onde serão servidas as bebidas, o espaço conta com duas stations com sugestões gastronómicas inspiradas nos carnavais do Rio de Janeiro e de Salvador da Bahia. Qualquer um vai poder dançar ao som de músicas carnavalescas, contando com a atuação de um dj.

Em simultâneo, vai estar a decorrer um concurso nas redes sociais para eleger a melhor máscara da noite. Para participar será necessário seguir a página do hotel no Instagram, partilhar uma foto tirada na festa, identificando o Sá Catedral, e pedir às pessoas para votar. A fotografia mais votada ganhará um almoço para duas pessoas, no restaurante do hotel.

O festejo tem um custo de 20 euros por pessoa, com direito a uma bebida. O consumo nas stations fica por 4 euros e no bar a 6,50 euros, sendo feito através de um sistema de senhas.