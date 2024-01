São João da Pesqueira celebra Dia do Vinho do Porto com música ao vivo

O Dia Internacional do Vinho do Porto celebra-se, mundialmente, duas vezes por ano. A primeira é já dia 27 de janeiro, sábado, ocasião que o município de São João da Pesqueira (distrito de Viseu) assinala com um concerto de música ao vivo, no seu Museu do Vinho.



Sendo o concelho maior produtor da Região Demarcada do Douro e o que detém a maior área classificada como Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO, São João da Pesqueira tem na vitivinicultura um dos seus motores económicos, sociais e culturais mais importantes. Querendo assinalar o Dia Internacional do Vinho do Porto, o Museu do Vinho organiza várias iniciativas no dia 27 de janeiro (sábado), das quais a única aberta ao público em geral será um concerto com a artista Noa, durante o qual o público poderá provar vinhos generosos.

O evento, anunciado na página de Facebook do município, tem início marcado para as 22h e irá decorrer no Wine Bar instalado no quinto piso do museu, com entrada gratuita. Antes, haverá uma receção dos convidados do município – personalidades da esfera académica, artística e empresarial da região – e um jantar-tertúlia para debater os desafios que a região enfrenta. Este pode ser também um bom pretexto para visitar, umas horas antes, o Museu do Vinho, que nesse dia terá entrada gratuita, podendo aprender mais sobre o universo do vinho e das vinhas.

Foi a 10 de setembro de 1756 que Marquês de Pombal anunciou a criação daquela que é a mais antiga região vitivinícola demarcada do mundo, o Douro, e é essa a efeméride que o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto reconhece como data oficial do Dia Internacional do Vinho do Porto. Em 2012, porém, a propósito de uma ação de promoção do vinho generoso nos EUA, o grupo Wine Origins Alliance decidiu instituir também a data de 27 de janeiro. Desde então, várias entidades, desde municípios a restaurante, têm-se associado a esta data vinícola.

Já no restaurante Cais da Ferradosa, debruçado sobre o curso do rio, é possível provar o doce “Coração do Douro”, sagrado há um ano vencedor de um concurso do município para eleger um novo doce representativo da identidade da região. A receita vencedora foi um pequeno bolo embebido em vinho do Porto, o ingrediente que tinha de integrar obrigatoriamente a receita (a par, facultativamente, de outros produtos endógenos como a amêndoa, a maçã, o mel e o azeite). O doce está disponível apenas no restaurante.