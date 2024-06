Seis arraiais para festejar o Santo António nos hotéis de Lisboa

Eis seis sugestões (para todas as carteiras) de bailaricos com sardinha assada, cerveja e música popular para celebrar os Santos Populares no conforto hoteleiro.

Lumen Hotel, Lisboa

Durante o mês de junho, o Lumen Hotel & The Lisbon Light Show, em Picoas, junta-se à animação das festas da Lisboa com a realização de um arraial de Santo António, todas as quintas-feiras. O Páteo Fotossíntese está transformado num pátio alfacinha, com festões e balões coloridos, e terá música de bailarico a marcar o passo. A festa decorre entre as 18h e as 22h e tem um valor de 22 euros por pessoa (limitado a 100 participantes por noite). Pelo valor acima indicado os foliões terão direito a uma bebida (cerveja, sangria ou refrigerante), um snack quente (que poderão ser três sardinhas no pão, uma bifana no pão, uma sandes de courato ou um hambúrguer) e ainda uma sobremesa (arroz doce, aletria, pastel de nata ou fruta), havendo a possibilidade de adquirir itens extra no bar Bar Fotossíntese, durante o arraial. Às 22h, quem estiver no Páteo pode também assistir espetáculo de videomapping residente do hotel “The Lisbon Light Show’, às 22h.

Valverde Lisboa Hotel & Garden, Lisboa

Este hotel, único membro da associação Relais & Châteaux na Avenida da Liberdade, recebe o seu primeiro arraial na sexta-feira, dia 21 de junho. A festa decorrerá no Páteo, um jardim cheio de plantas frondosas que estará decorado com candeeiros em crochet, construído à mão, pela artista têxtil Ana Paula Almeida. À mesa, será Bruno Caetano Oliveira o chef responsável. Nas entradas haverá caldo verde, pica-pau de atum, bifanas, chouriço assado e moelas. Nos pratos principais, sardinhas assadas, acompanhadas de coxas de frango grelhadas e secretos de porco. Para sobremesa, o chef propõe um leque de clássicos: leite creme, arroz doce, mousse de chocolate e salada de fruta. O arraial começa às 18h e tem o valor de 45 euros/pessoa, sem bebidas, sendo recomendada a reserva antecipada através dos contactos gerais do hotel.

IDB Rooftop, Lisboa

Sardinhas, música popular e muita animação são os três ingredientes principais da receita dos Santos Populares do IDB Rooftop, no topo de um edifício de escritórios no bairro dos Olivais. As celebrações têm lugar todas as sextas-feiras do mês de junho (dias 7, 14, 21 e 28), com um programa que conta com comida típica, música tradicional portuguesa e uma noite de quiz temática. O menu estará a cargo do chef Dedé, que preparou sardinhas no prato ou no pão, bifanas no pão ou no prato com batata frita; entremeada na pão ou no prato com batata frita; saladas; e chouriço e morcela assados. Nas bebidas, as habituais cervejas e sidras e opções sem álcool. O IDB situa-se no terraço panorâmico do edifício IDB Lisbon – Innovation & Design Building Lisbon, próximo do Parque das Nações – Oriente.

Hotel Real Palácio, Lisboa

Os “Santos Sábados no Palácio” entram este ano na segunda edição, depois do sucesso da estreia o ano passado, e trazem “um arraial de verão que permite festejar os Santos Populares longe da confusão habitual”, promete o Hotel Real Palácio, em Lisboa. A receita é a de sempre – petiscos e música popular portuguesa – e será servida todos os sábados de junho, das 18h às 23h, com petiscos “a preços convidativos”. São eles: caracóis e chouriço assado; sardinhas à dose; bifanas; pão com chouriço e caldo verde; moelas à portuguesa e pica pau. Estarão ainda disponíveis croquetes com mostarda; prego em bolo do caco; hambúrguer e uma diversidade de acompanhamentos. Farófias e arroz doce, doce do António e pastel de nata compõem as sobremesas. Para beber haverá sangria branco e tinta e de espumante; vinho a copo; cerveja e sidra; refrigerantes e café. O habitual “Brunch em Família” mantém-se aos domingos, com uma versão temática.

Convent Square Hotel Vignette Collection e Hotel Mundial, Lisboa

Do claustro ao terraço com vista sobre Lisboa, são estes os cenários dos arraiais populares dos hotéis Convent Square Hotel Vignette Collection e Mundial, ambos detidos pela PHC Hotels. O primeiro receberá “um arraial chique” no claustro do hotel, dia 18 de junho, das 18h às 21h, com decoração a rigor, comida tradicional e animação com o DJ Luís Sousa. Sardinha assada, caldo verde, bifanas, chouriço assado e outros petiscos não vão faltar. Quem quiser festejar o Santo António nas alturas, pode subir ao terraço do Hotel Mundial dia 19 de junho, das 18h30 às 21h30. O espaço estará decorado e terá um menu temático e animação. As entradas nos arraiais serão gratuitas, limitadas à lotação do espaço, sendo o pagamento ao consumo. Durante o mês de junho, o restaurante Varanda de Lisboa terá uma sobremesa inspirada no manjerico e o Capítulo Restaurant & Bar terá uma sangria especial dos Santos Populares.

Torel Palace Lisbon, Lisboa

Showcooking, buffet tradicional e música animada a cargo do DJ Mok Groove. É assim que se vai viver o dia mais longo do ano no terraço do Black Pavilion, inserido no hotel Torel Palace Lisbon. Haverá uma seleção de pães, queijos, enchidos e carnes, mas também caldo verde, sardinhas, e várias sobremesas (tudo a 90 euros/pessoa) para preparar o estômago para o bailarico habitual. Sumos, água, cerveja e café estão igualmente incluídos neste arraial com vista privilegiada para a baixa da cidade, que arrancará pelas 19h30 do dia 12 de junho. As reservas e o pagamento deverão ser feitos antecipadamente, através dos contactos 218 099 132/[email protected].