Sá Pessoa volta à TV com receitas de Angola, Indonésia e Canadá

Canadá, Indonésia, Angola, Coreia do Sul e Moçambique são alguns dos territórios que inspiram a nova temporada de "Comtradição Pelo Mundo", o programa de Henrique Sá Pessoa no 24Kitchen. A estreia faz-se dia 2 de janeiro.

Com o arranque do Ano Novo, Henrique Sá Pessoa está de volta ao pequeno ecrã, com uma nova temporada de “Comtradição Pelo Mundo”, o programa do 24Kitchen no qual o chef recria receitas tradicionais de países onde já viveu, trabalhou ou que já visitou no passado. A nova leva de episódios estreia-se no dia 2 de janeiro e tem exibição diária pelas 15h e pelas 21h.

O Canadá serve de inspiração para o primeiro episódio, onde ensina a preparar, por exemplo, um lobster roll – uma sandes de lagosta com pão brioche – e uma tarte de frutos vermelhos com recheio de mirtilos. No seguinte, Sá Pessoa dá um salto até à Jamaica, onde dá asas a pratos como o rabo de boi à jamaicana com puré de feijão branco. Argentina, Moçambique, Angola, Indonésia, Israel e Coreia do Sul são os restantes territórios que marcam a nova temporada de Comtradição Pelo Mundo”.

Recorde-se que o chef renovou, recentemente, as duas estrelas que mantém no Alma, no Chiado, que diz estar “na sua melhor fase de sempre”. É lá que Sá Pessoa tem um novo menu de degustação, focado na costa nacional, onde trabalha proteínas como cantaril, carabineiro ou linguado. Leia mais aqui.