Rota Vicentina celebra o Sudoeste com terceira edição da Semana ID

De 26 de março a 1 de abril, a Semana ID traz um programa recheado de atividades ao ar livre, exposições e concertos à costa alentejana e vicentina.

A chegada da primavera celebra-se no sudoeste de Portugal com a terceira edição da Semana ID, uma iniciativa da Associação Rota Vicentina. O intuito é divulgar e afirmar a identidade da costa alentejana e vicentina.

A Semana ID propõe uma viagem sustentável entre natureza, património, gentes e paisagem. Arranca a 26 de março, em Santiago do Cacém, simbolicamente no quilómetro zero da Rota Vicentina. A aldeia de Sabóia, no interior do concelho de Odemira, é o lugar escolhido para encerrar esta jornada, no primeiro dia do próximo mês, num ambiente pautado pela música e dança tradicional, o “E vá Balho”.

Ao longo do território e dos sete dias, há muito para fazer e descobrir. Caminhadas, ações de limpeza de praias, passeios de barco no rio Mira ou em Lagos, observação de aves e passeios de bicicleta, são algumas das atividades que o programa da Semana ID contempla. Não esquecendo as visitas guiadas para conhecer produtores locais e artesãos, assim como mostras gastronómicas e o seminário “Turismo: um barómetro de sustentabilidade em territórios rurais”, que reúne entidades públicas e especialistas de várias áreas, no dia 31 de março.

No âmbito artístico, destaca-se a homenagem a Liberdade Sobral, escultora e ceramista da região. Há também lugar para concertos, exposições e exibição de documentários. Os mais novos podem contar com teatro infantil e workshops de construção de marionetas.

Durante a terceira edição da Semana ID da Rota Vicentina, o Forte do Pessegueiro estará aberto ao público. Alguns alojamentos acrescentam à oferta habitual de estadia programas específicos, que incluem passeios guiados ou provas de vinho. A programação completa pode ser consultada no site da Associação Rota Vicentina.