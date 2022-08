Rita Veríssimo cria peças de arte feitas de madeira encontrada na praia

Em passeios pela quinta dos avós nasceu a ideia de um projeto assente na reciclagem.

Rita Veríssimo é a pessoa e o engenho por detrás do projeto artístico ambiental nascido em 2019, batizado Eden’s Wood. Com um especial enfoque na questão da sustentabilidade, esta estudante de Conservação e Restauro na Escola das Artes da Universidade Católica procura dar uma nova vida à natureza, eternizando as suas árvores através de mobiliário.

Como surgiu a ideia de interligar arte e ambiente?

Ao longo do ensino secundário, o conceito de sustentabilidade esteve sempre subjacente aos meus projetos, alicerçado na crença de que a pegada humana e as suas consequências deviam ser temas centrais na agenda política, da sociedade e dos artistas. Na minha pesquisa acerca de modelos de arte e artistas de intervenção interessei-me pela Land Art, corrente que acentua a ligação entre o ser humano e a natureza, procurando não interferir na paisagem natural. As peças criadas na Eden’s Wood surgem das raízes, árvores de fruto e videiras secas que terminariam nas fogueiras dos agricultores. Os troncos de madeira que surgem no lixo das praias e dos rios servem igualmente de matéria-prima.

Porque escolheu uma forma de arte com um uso mais prático?

Sendo este projeto assente na sustentabilidade, e tendo em conta a matéria-prima utilizada, as peças são uma forma sustentável de criar mobiliário. Importa ainda realçar o desafio que constituem as formas naturais das árvores, raízes, videiras e troncos polidos pelo mar, que servem de fonte de inspiração, tornando-as únicas.

Como descreve o processo de criação de uma peça?

Começa com a recolha da matéria-prima, procurando junto dos agricultores fragmentos de árvores de fruto e raízes (laranjeira, pereira, macieira, nogueira, videira), bem como a procura nas margens dos rios e praias de troncos que surgem no meio do “lixo”. Depois, procedo à limpeza e desinfestação. Em seguida, partindo do formato natural do tronco ou raiz, procedo ao entalhe e respetivo esculpimento. Finalmente, aplicam-se produtos para a proteção. Regra geral, todos os materiais utilizados são de origem orgânica, à base de água e livres de conteúdos tóxicos.

Onde quer chegar com a Eden’s Wood?

Procuro criar peças de mobiliário artísticas, partindo da beleza e do formato natural das raízes e dos troncos. Cada peça conta uma história, tem uma origem, a qual poderá ser usada como um objeto funcional ou decorativo. Procuro que seja uma inspiração para contrariar a exploração desmedida dos recursos naturais pelo setor mobiliário. A sustentabilidade, a reciclagem e a redução da produção em massa terão de ser cada vez mais uma opção.





Eden’s Wood

Peças funcionais ou artísticas inspiradas pela Land Art. Nascem sobretudo de fragmentos de árvores e raízes, bem como troncos encontrados nas margens de rios e em praias. Rita Veríssimo vende candeeiros, mas também peças de cerâmica, mesas, bengaleiros. Preços: 25 (suporte de chávenas) a 450 euros (mesa)