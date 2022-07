Restaurante Uddo, no Algarve, recebe Miguel Bértolo para menu japonês a quatro mãos

O chef Miguel Bértolo, reconhecido profissional na área da cozinha japonesa, vai participar num jantar a quatro mãos com o chef Dhiego Silva, nos próximos dias 16 e 17 de julho, no Epic Sana Algarve, e Albufeira.



O hotel Epic Sana Algarve, na Aldeia da Falésia, em Albufeira, vai ser palco de um jantar de cozinha japonesa contemporânea – nos dias 16 e 17 de julho (sábado e domingo) -, feito pelas mãos de dois chefs. Ao chef Dhiego Silva, que assina a carta do restaurante Uddo, junta-se Miguel Bértolo, reconhecido pela sua mestria na arte do sushi e da cozinha asiática.

Os dois jantares, com 40 lugares disponíveis por dia, incluem uma visita dos clientes ao mercado municipal de Loulé, acompanhados pelos chefs (no sábado e domingo às 10h), para a compra de peixe e produtos que serão utilizados na confeção do menu. A experiência começa às 19h30, com uma bebida de boas-vindas, e segue com o jantar entre as 20h e as 23h.





O menu, composto por seis momentos, tem o valor de 150 euros por pessoa (com bebidas) e propõe uma viagem pelos sabores mais típicos do Algarve, como os do figo, o marisco da Ria Formosa, as sardinhas e a laranja. A amêndoa e a alfarroba serão convocadas para o último momento, uma sobremesa de gelatina de alfarroba de café com creme de limão e crocante de açúcar castanho.

As reservas para estes jantares no Uddo podem ser feitas através dos contactos 289104500 e [email protected]. O restaurante, localizado no piso da receção do resort e aberto a não hóspedes, tem uma nova carta de sabores japoneses contemporâneos e uma seleção de bebidas com sake, shochu, cereja e whiskys japoneses, e funciona de quarta a segunda, das 18h30 às 22h30.