“Relatório Minoritário” e outros filmes para ver este fim de semana

Conheça os destaques da Evasões relativamente a alguns dos filmes que vão ser transmitidos em canal aberto, e no Cabo, este fim de semana.

John Wick 3: Implacável

Dia 17/09 | RTP1 | às 01h00

Com a cabeça a prémio por 14 milhões de dólares, o lendário John Wick torna-se alvo de todo o tipo de assassinos a soldo. Com um certo prazer no risco, volta a ser a impiedosa máquina de matar que o mundo dos marginais em tempos conheceu, desencadeando uma batalha sem precedentes com uma única finalidade: a sobrevivência. Um filme de ação com Keanu Reeves, Anjelica Huston e Halle Berry. A realização é de Chad Stahelski, assinada em 2019.

Homem Demolidor

Dia 18/09 | AXN Movies | às 14h00

Phoenix é um assassino que, depois de ser preso em 1996 por Spartan, um polícia, foi criogenizado como castigo pelos crimes cometidos. Spartan também foi criogenizado, mas por um crime que não cometeu. A ação decorre num avançado século XXI e os dois são despertados do letargo, encontrando- se com uma sociedade isenta de delitos e, portanto, sem forças policiais, na qual Phoenix pode fazer o que lhe apetece. As autoridades irão pedir ajuda a Spartan para apanhar o delinquente.

A Lenda de Tarzan

Dia 18/09 | FOX Movies | às 15H30

Passaram anos desde que o homem outrora conhecido como Tarzan (Alexander Skarsgård) deixou as selvas de África para trás para viver uma vida comum como John Clayton, o Lord Greystoke, com a amada Jane (Margot Robbie) ao lado. Agora, foi convidado para voltar ao Congo como emissário comercial do Parlamento, sem fazer ideia que será usado como moeda de troca num plano de ganância e vingança engendrado pelo capitão belga Leon Rom (Alexander Waltz). Porém, quem está por detrás do esquema assassino não fazem ideia do que estão prestes a desencadear. Um filme realizado por David Yates.

A Vida Num Só Dia

Dia 18/09 | AXN White | às 21h25

Londres, 1939. Miss Guinevere Pettigrew é uma governanta de meia-idade que se vê, mais uma vez, despedida injustamente. Sem sequer receber uma indemnização, conclui que, pela primeira vez em duas décadas, tem que aproveitar o momento. É então que descobre o contacto de Delysia Lafosse, uma cantora que está à procura de uma assistente. Uma comédia romântica de Bharat Nalluri, com Frances McDormand e Amy Adams.

As Bruxas de Roald Dahl

Dia 18/09 | AXN | às 21h50

O realizador Robert Zemeckis reimagina uma estimada obra de Roald Dahl para um público moderno. A sua visão conta a história emocionante e humoristicamente sombria de um jovem órfão que, em 1967, vai viver com a avó numa cidade rural do Alabama, Demopolis. Aqui, apercebe-se de que um grupo de bruxas está a organizar uma convenção durante a qual pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci.

Relatório Minoritário

Dia 18/09 | AMC | às 22h10

Ano de 2054, Washington DC. O futuro pode ser previsto e os culpados condenados antes de cometerem qualquer crime. Dentro da unidade de elite pré-crime do Departamento de Justiça, todas as provas para condenar alguém são analisadas pelos Pré-Cogs, três seres videntes cujas opiniões sobre assassínios nunca falharam. É um sistema perfeito. E ninguém trabalha mais afincadamente nele do que John Anderton (Tom Cruise). Esmagado por uma perda trágica, direcionou toda a paixão para um sistema que poderia potencialmente poupar milhares de pessoas à tragédia por que passou. Até um dia. Steven Spielberg realizou este thriller.