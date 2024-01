Região de Setúbal ganha cinco novos roteiros pedestres audoguiados

Cinco roteiros pedestres, no total de 39 quilómetros de extensão, estão a partir de agora disponíveis na aplicação Walkbox, acessível em dispositivos móveis de forma gratuita, na região de Setúbal.



Os números traduzem a abrangência e ambição deste novo projeto de promoção turística da região de Setúbal. São cinco roteiros pedestres, 38 quilómetros de extensão e 174 pontos de interesse que a partir de agora passam a estar à distância de um dedo na aplicação Walkbox, de forma gratuita, para utilizadores com dispositivos com os sistemas operativos Android e iOS.

Os pontos de interesse surgem documentados na referida aplicação através de “textos e imagens e meia centena de notas de orientação em mapas, com audioguias ativados automaticamente por aproximação aos pontos de interesse”, explica a Câmara Municipal de Setúbal em comunicado. Os roteiros pedestres têm diferentes níveis de dificuldade, para serem acessíveis a todos.

O comunicado detalha um pouco cada um dos roteiros. No roteiro “O Essencial de Setúbal”, por exemplo, “são apresentados os principais pontos de interesse do concelho, com destaque para a Avenida Luísa Todi, a Praça de Bocage, as igrejas de São Julião e de Santa Maria, o Convento de Jesus, o Forte de São Filipe, a Porta de São Sebastião e o Mercado do Livramento”.

No percurso “Encostas de São Filipe”, por sua vez, combina-se um passeio pela frente ribeirinha com passagem pelo Parque Urbano de Albarquel, visita ao Forte de São Filipe, antigo bastião de defensivo da cidade do século XVI, e uma excursão por um trilho até ao miradouro existente naquela zona, lê-se ainda.

Já no percurso “Alto do Formosinho”, o coração da Serra da Arrábida é dado a conhecer por “caminhos ancestrais num dos percursos mais carismáticos e desafiantes da região, com início no rossio de Vila Nogueira de Azeitão, até ao ponto mais alto da serra, a 501 metros de altitude, e fim no Portinho da Arrábida”.

Outro dos roteiros, “Portinho da Arrábida”, liga o Creiro a Alpertuche “para levar à descoberta de algumas das praias mais bonitas da região e de locais que testemunham a ocupação da serra ao longo dos tempos, como a Estação Arqueológica do Creiro, a Lapa de Santa Margarida e o Forte de Santa Maria”, detalha o comunicado.

A aplicação dedica espaço, ainda, ao roteiro “Aldeias de Azeitão”, com início e fim em Vila Nogueira de Azeitão, e que leva os visitantes por caminhos tradicionais para revelar “a envolvência patrimonial, campestre e natural das aldeias Rica, Oleiros, Irmãos, Piedade e Portela e de Picheleiros de Vila Fresca de Azeitão”.

A Walkbox, disponível na Play Store (Android) e na App Store (i)S), pode ser utilizada offline, ou seja, sem necessidade de utilização de dados móveis, e dispõe de outros recursos, entre os quais a possibilidade de ligação direta em caso de emergência para os números 112 e 117. Os audioguias estão disponíveis em português, inglês, francês e espanhol.